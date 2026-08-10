Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Juliana Villada es un ejemplo viviente de resiliencia y pasión por el conocimiento, cuya trayectoria pone en evidencia cómo la determinación puede enfrentar hasta las pruebas más complejas de la vida. Según relata el medio El Diario, Juliana nació con hidrocefalia, una condición neurológica, y desde muy temprana edad fue intervenida con una válvula desarrollada por el doctor Salomón Hakim, que permitió que creciera con cierta normalidad. Sin embargo, una falla crítica en este dispositivo durante su adolescencia llevó a una repentina y casi total pérdida de la visión, dejándola con apenas el dos por ciento de capacidad visual.

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Este cambio radical impactó profundamente su cotidianidad: Juliana tuvo que aprender nuevamente todo, como si se tratara de empezar la vida desde cero. Adaptarse al sistema Braille, la manera de lectura y escritura para personas ciegas, resultó ser un desafío arduo al principio. Ella misma cuenta que el rechazo inicial nació del diagnóstico médico, que le aseguraba que la ceguera sería solo pasajera. Pero la oscuridad, como lo describe su familia, se convirtió en su nuevo horizonte.

Contra los pronósticos y los temores de quienes dudaban de sus capacidades, hizo del estudio y de la enseñanza sus motores vitales. Recientemente, ella se graduó como licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), constituyéndose en una de las tres personas en Colombia con discapacidad visual que ha logrado alcanzar este título. Su regreso a la Institución Educativa Villasantana, donde cursó el bachillerato, fue como exalumna invitada en el espacio "Charlas con el secre", iniciativa de la Secretaría de Educación de Pereira. Allí, Juliana compartió no solo su historia, sino un mensaje poderoso: "Si las personas tienen claro lo que quieren hacer, lo pueden lograr", animando especialmente a estudiantes con discapacidades a perseguir sus sueños de profesionalización.

Pero su aporte va más allá del triunfo individual. En diálogo con El Diario, Juliana detalla cómo sus apuntes universitarios hechos primero en tinta y luego pasados a Braille la inspiraron a escribir manualmente un libro de Mecánica Clásica en Braille, buscando suplir la carencia de material especializado para estudiantes con discapacidad visual en estas áreas. Además, junto a los doctores José Andrés Chávez y Walter Serna, lidera el semillero 'Ondas Inclusivas', que reúne a docentes, varios de ellos con discapacidades, para crear contenido accesible y de calidad en ciencias.

La fuerza de Juliana se multiplica en su rol de madre: su hijo de cinco años, criado en un ambiente de empatía y superación, la acompaña en su propósito y ya sueña con seguir sus pasos, demostrando que la inspiración también se hereda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Juliana Villada superar las barreras educativas siendo discapacitada visual?

Juliana Villada enfrentó desafíos significativos luego de perder casi por completo la visión a los 14 años por una falla en la válvula de hidrocefalia. De acuerdo con lo relatado en El Diario, aprendió Braille y buscó por su cuenta metodologías adaptadas a la enseñanza y aprendizaje de Matemáticas y Física, carreras altamente visuales. La falta de apoyo institucional no la detuvo y, además de graduarse profesionalmente, emprendió iniciativas como la escritura de un libro de Mecánica Clásica en Braille y la creación del semillero 'Ondas Inclusivas' para que más personas con discapacidades tengan acceso a material académico de calidad en ciencias.

¿Qué es el sistema Braille y cómo ayudó a Juliana Villada en su formación profesional?

El sistema Braille es un método de lectura y escritura táctil diseñado para personas ciegas o con discapacidad visual, basado en combinaciones de puntos en relieve. Según El Diario, Juliana Villada tuvo que adaptarse a este sistema, inicialmente con resistencia, pero luego convirtiéndolo en la base de su vida académica y profesional. Braille le permitió no solo continuar su formación universitaria, sino también crear recursos educativos propios y adaptados para su especialización en enseñanza de la Física.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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