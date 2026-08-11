Por: DIARIO DEL PEREIRA

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De acuerdo con un reportaje publicado por El Diario, el Teatro José Jorge López de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, es hoy el punto de partida de una profunda transformación cultural, tras experimentar un largo proceso de construcción y enfrentar el riesgo de convertirse en uno de los denominados “elefantes blancos”. Este término se utiliza en Colombia para referirse a obras públicas que quedan inconclusas o inutilizadas debido a problemas de administración u otros obstáculos.

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En los primeros seis meses de actividades formales, el teatro ha reunido a más de 36.000 asistentes en unos 15 eventos artísticos y culturales. Lo relevante no es solo el número de visitantes, sino el impacto social y económico que ya se siente en la ciudad. Comerciantes de la plaza de Las Araucarias, ubicada frente al teatro, han tenido que extender sus horarios hasta la medianoche para aprovechar la presencia de tantos espectadores y turistas que llegan con motivo de las funciones y presentaciones.

El inmueble se ubica en un sitio emblemático, justo donde antes operaba una sede educativa, y tiene una capacidad para 540 personas. Además, cuenta con modernos equipos de audio y video, aunque está previsto que reciba una actualización tecnológica que lo pondría al nivel de escenarios internacionales, permitiendo la puesta en escena de musicales tipo Broadway, según comentó Lucas Ignacio Arbeláez, director administrativo de Comfamiliar Risaralda.

El proceso de construcción fue complejo: involucró a tres administraciones departamentales, tres contratos distintos y una inversión final de 19.000 millones de pesos. Aunque se inauguró simbólicamente en noviembre de 2023, fue hasta marzo de 2024 cuando el teatro abrió sus puertas de manera formal, gracias a la gestión de Comfamiliar Risaralda, entidad que asumió su manejo mediante comodato. Según Arbeláez, la visión va más allá de ofrecer un escenario para el arte: buscan convertir el teatro en núcleo de un proyecto pedagógico, social y cultural, integrando actividades como jornadas de lectura, cafetería y talleres enfocados en las artes escénicas y audiovisuales.

Entre los nuevos proyectos, destaca la creación de una escuela de artes escénicas y una unidad cinematográfica, iniciativas que beneficiarían especialmente a los afiliados de la Caja de Compensación Familiar en categoría A, quienes obtendrán acceso subsidiado a formación en cine y televisión. Con esto, Santa Rosa de Cabal empieza a perfilarse como epicentro de desarrollo cultural y educativo en Risaralda, al tiempo que reactiva su economía local y abre espacios para la formación de nuevas generaciones en el arte.

¿Cómo influyó la gestión de Comfamiliar Risaralda en el renacer del Teatro José Jorge López?

La intervención de Comfamiliar Risaralda fue fundamental para evitar que el teatro, tras diez años de construcción y retrasos administrativos, quedara en el olvido. Su administración permitió abrirlo, diversificar su oferta cultural, ofrecer alternativas pedagógicas y conectar la actividad artística con la economía local y la educación, según datos publicados por El Diario.

¿Qué son los “elefantes blancos” en obras públicas y cómo se evitó este destino en Santa Rosa de Cabal?

El término “elefantes blancos” se refiere en Colombia a obras públicas que quedan inconclusas o no se utilizan, usualmente por mala planeación o administración. En el caso del Teatro José Jorge López, ese peligro se sorteó porque Comfamiliar Risaralda asumió su dirección y lo integró como eje de proyectos culturales y educativos, reactivando así su propósito para la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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