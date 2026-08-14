Además del dolor por la pérdida de sus seres queridos, varias familias afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia se están enfrentando a otro obstáculo inesperado: los trámites necesarios para reclamar los cuerpos de las víctimas.

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La situación fue expuesta por el periodista José Fernando Patiño, cuyo padre, Darío Patiño Rivera, murió tras quedar atrapado entre los escombros de una edificación en Cali.

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Durante una entrevista con el Noticiero 90 Minutos, Patiño explicó que el proceso para recuperar el cuerpo de su padre ha sido especialmente complejo debido a la cantidad de víctimas que dejó la emergencia y a las dificultades de coordinación entre las entidades encargadas del procedimiento.

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“Todo el proceso ha sido muy duro. Yo me imagino que aún se vuelve más complicado por el tema que estamos pasando. Son muchas personas fallecidas”, afirmó.

Sin embargo, el periodista señaló que uno de los principales problemas ha sido la falta de información clara.

Según explicó, inicialmente recibió instrucciones que posteriormente cambiaron, lo que provocó nuevos desplazamientos y retrasos en el trámite.

“Ayer se me dijo que no necesitaba un documento de la URI de Cali para que me entregaran el cuerpo de mi papá. Resulta que estamos en Palmira. Entonces, hacer ese desplazamiento de acá, luego tener que ir a la URI de Cali y después volver acá para que le entreguen a uno el cuerpo”, relató.

Pero esa no sería la única dificultad.

Patiño explicó que existe un problema relacionado con la coordinación entre Medicina Legal, la Fiscalía y las funerarias.

Según contó, las funerarias deben presentarse con el vehículo destinado al traslado del cuerpo en el momento exacto en el que se autorice la entrega.

Sin embargo, las empresas funerarias también necesitan contar previamente con la documentación que confirme que el procedimiento ya fue aprobado.

“La funeraria me dice: ‘Yo primero necesito un documento para poder enviar la carroza. No puedo dejarte una carroza esperando todo el día'”, explicó.

El periodista aseguró que las entidades necesitan agilizar el proceso para poder entregar los cuerpos a las familias. Sin embargo, las demoras administrativas están generando situaciones complejas para quienes intentan despedir a sus seres queridos. “Cuando llaman, es como un turno para decirle a uno: ‘Le vamos a entregar a su ser querido'”, comentó.

Patiño considera que se trata de un problema que no afecta únicamente a su familia, sino a muchas otras personas que atraviesan la misma situación. “Seguramente no lo tengo solamente yo, sino todas las personas que están acá”, afirmó.

El periodista concluyó que es necesario fortalecer la coordinación entre las funerarias, las aseguradoras, Medicina Legal y la Fiscalía para evitar que los trámites se conviertan en una carga adicional para quienes ya enfrentan el dolor provocado por la tragedia.

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