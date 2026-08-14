Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El distrito de Bogotá refuerza su llamado a la ciudadanía para estar preparados ante cualquier situación de riesgo o emergencia. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es la entidad oficial que promueve estrategias de prevención y cuidado, enfocándose especialmente en la preparación de los hogares. De acuerdo con el IDIGER, existen tres pasos clave para que usted y su familia reconozcan la vulnerabilidad de su vivienda, aclaren mitos sobre los sismos y aprendan a aplicar normas de autoprotección eficaces, como la regla "agáchate, cúbrete y agárrate".

Sigue a PULZO en Discover

Inicialmente, es fundamental conocer las características de su vivienda. Entender el sistema constructivo —es decir, si la estructura es de mampostería, concreto reforzado o metálica— le permitirá anticipar cómo respondería ante un evento sísmico. Las edificaciones sin diseño estructural, licencia o supervisión técnica pueden ser especialmente frágiles. Además, IDIGER recomienda revisar que la vivienda cumpla con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Otro aspecto esencial consiste en inspeccionar regularmente elementos como balcones, aleros, ventanas y cubiertas, y consultar con profesionales ante cualquier daño estructural visible. Las remodelaciones no deben afectar muros, columnas o vigas, pues esto podría poner en peligro la estabilidad durante un sismo.

En el interior del hogar, IDIGER aconseja asegurar muebles y electrodomésticos pesados a las paredes para evitar accidentes. Es importante distribuir objetos de mayor peso en la parte inferior de estantes, evitar colgar artículos pesados sobre las zonas de descanso y mantener identificados y señalizados los controles de gas, agua y electricidad. Dejar rutas de evacuación internas despejadas garantiza una salida rápida ante una emergencia. Igualmente, se debe identificar el entorno de la vivienda y señalar un área segura de reunión al aire libre.

El segundo paso recomendado es organizar un plan de emergencias familiar. Este debe incluir rutas de evacuación sin obstáculos, puntos de encuentro seguros e involucrar a todos los miembros del hogar, incluso niños y niñas, en los protocolos de acción. Es importante designar un contacto de seguridad fuera de la zona de riesgo para facilitar la comunicación si los sistemas locales fallan. Practicar simulacros regularmente ayuda a automatizar la reacción ante un sismo.

Finalmente, IDIGER insiste en la importancia de tener un kit de emergencia preparado, suficiente para al menos 72 horas. Este debe contener agua, alimentos no perecederos, botiquín, linterna, radio a pilas, herramientas básicas, documentos, dinero en efectivo, mudas de ropa y mantas.

Estas recomendaciones demuestran que la preparación y el compromiso de cada familia son fundamentales para minimizar los riesgos ante eventos sísmicos y otras emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para identificar si mi vivienda es segura ante sismos según el IDIGER?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), usted debe analizar el sistema constructivo de su vivienda, asegurarse de que cumpla con la normativa sismo resistente NSR-10, revisar periódicamente elementos estructurales y evitar modificar componentes como muros o columnas que puedan debilitar la edificación ante un sismo.

¿Qué debe contener un kit de emergencia familiar según las recomendaciones del IDIGER?

El IDIGER recomienda que el kit de emergencia incluya agua embotellada, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios con medicamentos esenciales, linterna con baterías de repuesto, radio, herramientas básicas, documentos en un recipiente impermeable, dinero en efectivo, muda de ropa y mantas para todas las personas del hogar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.