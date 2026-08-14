Por: Portal Bogotá

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La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, ha dado un paso adelante en la transformación de los espacios públicos dedicados a la lectura en la capital colombiana. De acuerdo con información oficial, 11 Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) ahora cuentan con conectividad wifi gratuita y un modelo de funcionamiento sostenible, gracias a la instalación de paneles solares. Esta innovación se enmarca en el convenio suscrito durante 2025 entre BibloRed y los Fondos de Desarrollo Local de las alcaldías de Usaquén, Santa Fe y Chapinero, una alianza que refuerza la presencia de la lectura y la cultura en diversas zonas de Bogotá.

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El lanzamiento oficial de esta modernización se llevará a cabo el sábado 15 de agosto de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, en los PPP de Cruces, CDC Lourdes, Hippies, Virrey Norte, Gustavo Uribe Botero, Altablanca, Plazoleta de Usaquén, Nueva Autopista, Santa Ana, Country y La Independencia. Durante la jornada de apertura, las y los asistentes podrán participar en actividades de lectura, escritura y oralidad, pensadas especialmente para acercar a la ciudadanía a los más de tres millones de recursos que ofrece la Biblioteca Digital de Bogotá. Estas iniciativas también buscan fortalecer el sentido de pertenencia por el territorio, destacar la memoria de la ciudad y promover la apropiación de los espacios públicos a través de la literatura.

Es relevante mencionar que, aunque el PPP La Independencia hace parte de los once espacios renovados, atenderá al público de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde ese mismo sábado, pero no contará con actividades de lanzamiento. Los datos de ubicación y contactos de los Paraderos Paralibros Paraparques pueden consultarse en el directorio disponible de BibloRed.

La conmemoración del cumpleaños de Bogotá continuará a lo largo de agosto, con una programación especial en las bibliotecas públicas para todas las edades. Entre las actividades destacadas se encuentran ‘Voces que narran Bogotá’ en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba, ‘Cuento bogotano’ en la Biblioteca Pública del Deporte, y ‘Bogotá en 100 años’ junto a ‘Bogotá Lado B’ en la Biblioteca Pública La Victoria, así como ciclos de memoria, cine, creación y lectura. Todo esto busca invitar a las personas a descubrir la ciudad desde la literatura y la mirada de sus habitantes, según información de BibloRed.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Paraderos Paralibros Paraparques y cómo funcionan en Bogotá?

Los Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) son espacios alternativos de lectura impulsados por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed. Su funcionamiento se fortalece con conectividad wifi y energía sostenible, facilitando el acceso a libros y recursos digitales en diferentes puntos de la ciudad. Cada PPP busca acercar a la ciudadanía a la cultura y el conocimiento de manera gratuita y amigable.

¿Qué eventos culturales organiza BibloRed durante el cumpleaños de Bogotá en agosto?

BibloRed desarrolla una amplia programación cultural en agosto para celebrar el aniversario de Bogotá, incluidos encuentros literarios como ‘Voces que narran Bogotá’, ‘Cuento bogotano’, ‘Bogotá en 100 años’ y ‘Bogotá Lado B’, además de ciclos de memoria, cine, creación y lectura en varias bibliotecas públicas. Estos eventos están diseñados para fomentar la lectura, la apropiación del territorio y el diálogo entre los habitantes de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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