Por: El Espectador

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El azul, en toda su riqueza de matices, ha sido una presencia enigmática que ha capturado la atención de diversas culturas y generaciones. Este color, que se puede observar tanto en el cielo como en el mar, ha tenido significados muy diferentes a lo largo del tiempo. De acuerdo con el libro “Las vidas secretas de los colores” de Kassia St. Clair, en la antigua Roma el azul se asoció al duelo y lo considerado bárbaro, mientras que durante la edad media llegó a estar relacionado con la divinidad. Este profundo simbolismo llevó a que el azul ultramarino —un pigmento de altísimo valor— fuese reservado casi exclusivamente para representar el manto de la virgen María en las obras religiosas.

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Aunque hoy en día el azul suele remitirnos a sensaciones de calma o tristeza, su historia revela una dualidad constante en sus significados. La asociación moderna con la melancolía o la tranquilidad es solo una de las muchas interpretaciones que ha recibido, dependiendo de la sociedad y la época.

Detrás de esta fascinación por el azul también existe un trasfondo de rareza y misterio, pues en la naturaleza es muy poco común encontrar seres vivos de este color. Aunque su presencia parece frecuente, solo cerca del 10 % de las plantas llegan a producir flores auténticamente azules, y en el mundo animal el fenómeno es todavía más escaso. Esta dificultad para hallar el azul en la naturaleza ha impulsado a los seres humanos, durante siglos, a buscar alternativas para obtener el tono mediante elementos minerales y piedras preciosas como el lapislázuli.

El desafío de conseguir pigmentos de azul no terminó ahí, ya que lograr un tinte de origen orgánico representó una tarea aún más compleja. El primer registro de un colorante azul de este tipo es el índigo, extraído de la planta isatis tinctoria. Sin embargo, muy pocos de estos colorantes han sido identificados como seguros para el consumo o para su aplicación directa sobre la piel, lo que ha limitado históricamente su uso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es tan difícil encontrar el color azul en la naturaleza?

El azul es mucho menos común en especies vivas debido a procesos biológicos y químicos complejos. Solo el 10 % de las plantas logra producir flores azules, y el caso es aún más limitado entre los animales. Por eso, obtener este color de manera natural ha sido un reto constante, como lo señala Kassia St. Clair.

¿Qué es el índigo y por qué es importante en la historia de los pigmentos azules?

El índigo es el primer tinte orgánico azul documentado y proviene de la planta isatis tinctoria. Su importancia radica en que, a diferencia de los pigmentos minerales como el lapislázuli, ofreció una fuente biológica de azul, aunque solo unos pocos colorantes de este tipo han sido adecuados para contacto humano, según explica Kassia St. Clair.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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