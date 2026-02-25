La decisión llegó tras una inspección en la que se detectaron riesgos críticos para la seguridad de los trabajadores.

Sigue a PULZO en Discover

El Ministerio agregó que la orden se produjo luego de una visita en la que, según la propia cartera, hubo tensiones iniciales por presuntas dificultades para el ingreso de los inspectores.

De acuerdo con la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, se encontraron fallas técnicas que representan peligro para la integridad física del personal.

Entre los hallazgos se mencionan fugas graves en calderas de vapor, fallas en tanques de lavado que contienen sustancias como soda cáustica y ácido nítrico, y condiciones de trabajo con temperaturas peligrosamente altas.

Lee También

La medida implica un sellamiento preventivo de las áreas críticas por un plazo inicial de 15 días, tiempo en el que la empresa deberá realizar las correcciones necesarias.

El Ministerio señaló que la decisión es urgente, necesaria y proporcional, y que busca evitar vulneraciones a los derechos y la dignidad de los trabajadores.

Además, se impuso una medida preventiva por presuntos actos de persecución sindical y se ordenó a la empresa abstenerse de cualquier retaliación contra empleados o líderes sindicales.

Qué fue lo que hallaron en la planta de Alpina en Sopó

Este miércoles, la viceministra habló con Blu Radio y dio detalles de lo hallado en la plata de esa compañía. Asimismo, dijo que no se debe a persecución contra las empresas sino a verificar las condiciones de los trabajadores.

“Estamos llegando a los lugares de trabajo y les estamos diciendo a las empresas cuáles son los riesgos para la salud de los trabajadores. En 15 días, las empresas tienen que hacer modificaciones: sellar las fugas de vapor, bajar las temperaturas cuando hay altas temperaturas y manejar de manera adecuada los químicos como ácido nítrico y soda cáustica”, añadió en ese medio.

“Que el Ministerio haga esto de manera preventiva es para salvar vidas. No estamos sellando la operación de la empresa para que tengan pérdidas económicas; estamos ayudando a que las condiciones laborales de los trabajadores sean mejores”, sentenció la viceministra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.