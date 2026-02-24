La orden del cierre parcial de la planta de Alpina en Sopó (ver mapa, Cundinamarca) debido a irregularidades graves, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, se convirtió en una notable sorpresa en el país.

La decisión, que se presentó luego de una inspección que reportó lo que se calificó como riesgos críticos para la vida y la integridad de los trabajadores, sirve para poner la lupa precisamente en cuántas personas hacen parte de esta multinacional colombiana.

Alpina cuenta con 3.200 empleados en Colombia, según un comunicado de 2025 a propósito de los 80 años de una empresa que cuenta con una infraestructura robusta distribuida estratégicamente.

¿Cuáles son las sedes de Alpina en Colombia?

Alpina cuenta con 6 plantas de producción principales y una red de sedes administrativas y puntos de experiencia conocidos como ‘Cabañas’, que son hitos turísticos en el país. Su operación central está en Cundinamarca, donde nació la marca. El sitio web de dice cuáles son y su cantidad de empleados:

Sopó (Cundinamarca): es la sede principal y planta insignia. Aquí se encuentra el complejo industrial más grande y la famosa Cabaña Alpina, epicentro de la marca. Tiene 800 empleados (la mayoría de la empresa).

es la sede principal y planta insignia. Aquí se encuentra el complejo industrial más grande y la famosa Cabaña Alpina, epicentro de la marca. Tiene 800 empleados (la mayoría de la empresa). Facatativá (Cundinamarca): planta especializada en procesos de pulverización y derivados lácteos de alta rotación. Tiene 280 empleados.

planta especializada en procesos de pulverización y derivados lácteos de alta rotación. Tiene 280 empleados. Chinchiná (Caldas): ubicación clave para el acopio y procesamiento de leche en la región del Eje Cafetero. Tiene 81 empleados.

ubicación clave para el acopio y procesamiento de leche en la región del Eje Cafetero. Tiene 81 empleados. Entrerríos (Antioquia): sede estratégica situada en una de las cuencas lecheras más importantes del departamento, abasteciendo el mercado paisa. Tiene 255 empleados.

sede estratégica situada en una de las cuencas lecheras más importantes del departamento, abasteciendo el mercado paisa. Tiene 255 empleados. Caloto (Cauca): complejo industrial que fortalece la presencia de Alpina en el Valle del Cauca y zonas aledañas. Tiene 38 empleados.

complejo industrial que fortalece la presencia de Alpina en el Valle del Cauca y zonas aledañas. Tiene 38 empleados. Galapa (Atlántico): está situado en la región norte de Colombia y forma parte del área metropolitana de Barranquilla. Su ubicación específica es en el kilómetro 2.5 de la vía Galapa-Baranoa, justo frente a la hacienda La Floresta. Tiene 300 empleados.

Además de las plantas, Alpina posee sedes administrativas en Bogotá y centros de distribución en ciudades como Barranquilla y Bucaramanga. Sus puntos de venta directa ‘Cabaña Alpina’ también tienen presencia en Cajicá y en diversos centros comerciales del país bajo formatos ‘express’.

Esta red permite a la compañía procesar millones de litros de leche diarios provenientes de miles de productores locales, manteniendo estándares internacionales de calidad.

¿Cómo llegar a sede de Alpina en Sopó, Cundinamarca?

Llegar a la sede de la Cabaña Alpina en Sopó, Cundinamarca, es una de las rutas turísticas más populares desde Bogotá debido a su cercanía y facilidad de acceso.

Este destino gastronómico se encuentra aproximadamente a 39 kilómetros al norte de la capital, específicamente en el kilómetro 3 de la vía que conduce de Briceño a Sopó. El trayecto ofrece diversas alternativas dependiendo de su punto de partida y medio de transporte.

En vehículo particular: salir de Bogotá por la Autopista Norte. Al llegar al peaje de Los Andes, continuar derecho hacia el sector de Briceño. Allí, tomar el desvío hacia la derecha que indica la entrada al municipio de Sopó. Luego recorrer unos 5 minutos por esta variante, encontrará la sede a mano izquierda. El viaje toma unos 45 a 60 minutos.

salir de Bogotá por la Autopista Norte. Al llegar al peaje de Los Andes, continuar derecho hacia el sector de Briceño. Allí, tomar el desvío hacia la derecha que indica la entrada al municipio de Sopó. Luego recorrer unos 5 minutos por esta variante, encontrará la sede a mano izquierda. El viaje toma unos 45 a 60 minutos. En transporte público: dirigirse al Portal Norte de Transmilenio o a la Terminal del Norte. Tomar un autobús intermunicipal con destino a Sopó. Asegurarse de informarle al conductor que se baja en la Cabaña Alpina; la mayoría de los vehículos hacen la parada justo frente a la entrada principal.

dirigirse al Portal Norte de Transmilenio o a la Terminal del Norte. Tomar un autobús intermunicipal con destino a Sopó. Asegurarse de informarle al conductor que se baja en la Cabaña Alpina; la mayoría de los vehículos hacen la parada justo frente a la entrada principal. Desde municipios aledaños: si se encuentra en Chía, Cajicá o Zipaquirá, puede tomar la vía que conecta con Briceño para incorporarse a la ruta hacia Sopó, evitando ingresar a Bogotá.

Al llegar, el viajero encontrará amplias zonas de parqueo y áreas recreativas. Se recomienda visitar el lugar en días hábiles o temprano los fines de semana para evitar las altas aglomeraciones de turistas.

