La decisión del Grupo Gloria de abandonar el procesamiento de leche en Colombia para enfocarse en jugos y bebidas ha generado un efecto dominó en la industria. Este martes 17 de marzo de 2026, tras conocerse que la compañía peruana cerró 2024 con pérdidas superiores a los $42.473 millones, los ojos del mercado se posan sobre los gigantes que ahora se disputarán esa cuota de mercado.

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Aunque Gloria ostentaba el segundo patrimonio más alto del sector ($183.123 millones), sus constantes números rojos abrieron la puerta a una reconfiguración donde la eficiencia financiera es la nueva regla del juego.

Con la salida de un actor que facturaba más de 410.000 millones de pesos al año, así queda el podio de las empresas que mueven la leche en el país según sus ingresos en 2024:

Alpina : se corona como la número uno indiscutible. Registró ingresos por $2,1 billones y unas utilidades sólidas de $100.521 millones, demostrando ser la operación más rentable del país.

: se corona como la número uno indiscutible. Registró ingresos por $2,1 billones y unas utilidades sólidas de $100.521 millones, demostrando ser la operación más rentable del país. Alquería : ocupa el segundo lugar en ventas con $1,2 billones, aunque reportó pérdidas por $8.475 millones, lo que refleja los altos costos de producción que asfixian al sector.

: ocupa el segundo lugar en ventas con $1,2 billones, aunque reportó pérdidas por $8.475 millones, lo que refleja los altos costos de producción que asfixian al sector. Meals Alimentos de Colombia: con ingresos de $748.198 millones y ganancias de $33.141 millones, se consolida como un jugador clave con el patrimonio más alto de la industria ($346.491 millones).

Otros actores como Auralac ($556.201 millones en ingresos) y Sabanalac ($415.005 millones) aparecen en el radar como las empresas con mayor potencial para absorber el volumen que deja Algarra en la región andina.

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La salida de Gloria no es casualidad. Según datos de Analac, para el periodo 2026-2027, el precio del litro de leche al productor apenas aumentó un 1,3 %, mientras que los costos de insumos, energía y transporte han subido a un ritmo mucho mayor.

Sin embargo, el gremio insiste en que no hay razones para el pánico. El volumen que deja de procesar la planta de Cogua representa solo el 0,56 % de la producción nacional (Colombia produce 23 millones de litros diarios). “La industria cuenta con capacidad instalada para absorber gradualmente estos volúmenes”, señaló la entidad, asegurando que acompañará a los productores para que su leche no se pierda y llegue a manos de las otras compañías vigentes.

Con menos competidores de gran tamaño, la relación con tenderos y grandes superficies podría cambiar. La ausencia de marcas como Algarra y Lechesan abre espacio en la góndola para que marcas regionales y las marcas propias de supermercados tomen más fuerza, bajo el liderazgo de precios que imponga Alpina y la distribución masiva de Alquería.

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