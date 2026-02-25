Alpina se pronunció después de la inspección que hizo el Ministerio de Trabajo a su planta de Sopó, Cundinamarca. La visita comenzó en la mañana del 23 de febrero y duró más de 20 horas. Tras el recorrido, la autoridad laboral impuso algunas medidas preventivas en zonas puntuales del complejo industrial.

El Ministerio habló de una “medida preventiva cautelar” en áreas que fueron identificadas con posible riesgo. Frente a esto, Alpina explicó que ya está atendiendo los ajustes técnicos solicitados y que estas decisiones no afectan toda la operación de la planta. También reiteró que la seguridad de sus más de 3.500 trabajadores es una prioridad.

La empresa aseguró que los seis funcionarios del Ministerio ingresaron sin restricciones y que recibieron acompañamiento durante toda la diligencia. Sin embargo, Alpina dejó constancia de que dos personas presentes no estarían formalmente vinculadas a la entidad, lo que, según la compañía, debía revisarse. Aun así, aclaró que esta situación no impidió el desarrollo normal de la inspección.

Medidas preventivas a Alpina y mesa de diálogo tras inspección en Sopó

El Ministerio también ordenó una segunda medida preventiva para evitar posibles retaliaciones contra empleados que quisieran hablar con los inspectores o vincularse a sindicatos. Sobre este punto, Alpina fue enfática en que respeta la libertad de asociación y que mantendrá abiertos los espacios de diálogo con sus trabajadores.

Además, se acordó crear una mesa de diálogo con participación del Ministerio del Trabajo, los empleados y la empresa. Alpina dijo que estará presente en ese espacio para conversar con base en aspectos técnicos y fortalecer la confianza entre las partes.

Finalmente, la compañía recordó que trabaja bajo estándares internacionales de sostenibilidad y que mantiene actualizado su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. También reiteró su disposición para trabajar junto a las autoridades con el fin de mantener ambientes laborales seguros y adecuados.

