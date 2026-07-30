Por: El Espectador

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Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista Nature ha replanteado de manera significativa la historia evolutiva de los mamíferos, tras analizar en profundidad el fósil de un antiguo mamífero recuperado en el desierto de Gobi, en Mongolia. Durante más de cuarenta años, los expertos pensaban que los zeléstidos, un grupo de mamíferos extintos, estaban relacionados con el linaje de los mamíferos placentarios, lo que los ubicaba muy cerca de la raíz evolutiva de la mayoría de los mamíferos actuales, incluidos los humanos. Esta creencia se sustentaba en la similitud de sus dientes y algunos restos fragmentarios con los de los mamíferos herbívoros contemporáneos.

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Sin embargo, según los investigadores del Museo Americano de Historia Natural y de universidades como Stony Brook, Arizona y Arcadia, este nuevo análisis muestra que los zeléstidos en realidad pertenecen a una rama completamente distinta de los primeros mamíferos. Así lo afirman en Nature, donde explican que, hasta ahora, ninguna investigación había contado con material dental, craneal y esquelético de un solo individuo, lo que impedía comprobar rigurosamente su posición en el árbol evolutivo.

El fósil analizado corresponde a un ejemplar que vivió hace aproximadamente 80 millones de años, en pleno Cretácico, y medía entre 15 y 18 centímetros de la cabeza a la cola. Según el autor principal, Andrés Giallombardo, el hallazgo de una especie nueva y tan bien conservada que aclara un misterio científico de larga data muestra la importancia del trabajo de campo en paleontología y confirma el potencial científico del desierto de Gobi para este tipo de descubrimientos.

El análisis detallado del fósil evidenció que, si bien tenía molares similares a los de los mamíferos actuales, su anatomía difería: poseía incisivos alargados y extremidades traseras largas y esbeltas, adaptadas para correr. Shawn Zack, paleontólogo de la Universidad de Arizona, señaló que estos rasgos se corresponden por completo con los zalambdalestoideos, grupo extinto cercano a los placentarios, pero diferente de ellos. Además, el estudio de la dentadura sugirió una dieta variada que incluía insectos, pequeños invertebrados y semillas, mostrando una combinación de comportamientos herbívoros y omnívoros.

El trabajo, citado por el Museo Americano de Historia Natural, indica que los zeléstidos eran en realidad un subgrupo de los zalambdalestoideos, y que la similitud de sus dientes con los de los mamíferos placentarios sería un ejemplo de evolución convergente. Esto significa que especies no relacionadas desarrollaron rasgos semejantes por adaptarse a modos de vida similares. Así mismo, la investigación resalta las limitaciones de reconstruir la evolución solo a partir de dientes, recordando la famosa afirmación de Georges Cuvier, según la que bastaba un diente para suponer la anatomía de todo un animal, una idea que este descubrimiento pone en entredicho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el descubrimiento del fósil en el Gobi cambia la historia evolutiva de los mamíferos?

El hallazgo y análisis del fósil en el desierto de Gobi permiten comprender que los zeléstidos no son ancestros directos de los mamíferos placentarios, como se creía. En realidad, son parte de un grupo diferente, lo que obliga a reescribir el árbol evolutivo de los mamíferos antiguos y muestra que algunos parecidos anatómicos solo reflejan adaptaciones convergentes y no necesariamente cercanía evolutiva.

¿Qué significa evolución convergente en el contexto del estudio de los zeléstidos?

En el estudio, evolución convergente se refiere a que los zeléstidos desarrollaron dientes muy parecidos a los de los mamíferos herbívoros actuales sin ser parientes cercanos. Este fenómeno ocurre cuando especies diferentes adquieren rasgos similares de manera independiente, porque afrontan condiciones o estilos de vida parecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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