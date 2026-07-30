Dar “me gusta” por accidente en Instagram es una de esas situaciones incómodas que muchos usuarios han vivido, especialmente cuando ocurre en fotos antiguas o de personas con las que no se tiene contacto frecuente. Ante la duda sobre si la otra persona se entera o no, el propio CEO de la red social, Adam Mosseri, explicó qué ocurre realmente en estos casos.

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Según detalló el directivo en un video, no existe una única respuesta, ya que todo depende de varios factores, como la rapidez con la que se elimina el “like” y la forma en que el destinatario recibe sus notificaciones.

Mosseri explicó que, cuando un usuario da “me gusta”, Instagram genera una notificación automática. Sin embargo, si ese “like” se elimina casi de inmediato, la plataforma puede borrar el aviso dentro de la aplicación. Esto significa que, si la otra persona no ha revisado su sección de actividad, es posible que nunca vea ese rastro.

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No obstante, la situación cambia cuando se trata de las notificaciones que llegan directamente al celular. El CEO fue claro al señalar que Instagram no tiene control total sobre esas alertas una vez son enviadas al sistema operativo del dispositivo.

En la práctica, esto quiere decir que, aunque la red social elimine la notificación interna, no siempre puede evitar que el aviso ya haya aparecido en la pantalla de bloqueo del teléfono del destinatario. Si esa persona tiene activadas las notificaciones y está usando su celular en ese momento, podría alcanzar a ver quién dio el “me gusta”, incluso si este se elimina segundos después.

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Mosseri explicó que esta limitación es técnica. Una vez que la notificación ‘push’ sale de Instagram hacia el sistema del teléfono, ya no es posible retirarla completamente. Incluso, señaló que si existiera la forma de borrarla también del dispositivo, la plataforma lo haría, pero actualmente no es viable.

De esta manera, el resultado final depende del contexto. Si el usuario elimina el “me gusta” rápidamente y el destinatario no revisa su celular en ese instante, lo más probable es que nunca se entere. Pero si la alerta aparece en la pantalla y es vista a tiempo, el error puede quedar expuesto, aunque solo sea por unos segundos.

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