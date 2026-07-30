Por: Social Geek

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Tras un largo periodo de rumores, la firma estadounidense ha hecho oficial «Apple Upgrade». Este programa introduce un modelo de renting para iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, permitiendo abonar cuotas mensuales con la alternativa de renovar, devolver o adquirir en propiedad el dispositivo al término del periodo fijado.

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Esta estrategia marca un cambio histórico en la venta de su hardware, adaptándose a una tendencia creciente donde los dispositivos tecnológicos se consumen como un servicio de suscripción más.

Características de Apple Upgrade

Se trata de un formato de leasing gestionado junto a la entidad financiera Klarna que evita tener que realizar el desembolso íntegro inmediato para acceder a los productos. A diferencia de la financiación de consumo tradicional, al finalizar el plazo estipulado el usuario puede elegir entre entregar el terminal, dar el salto a una generación posterior o realizar un desembolso extra para quedárselo en propiedad.

Inicialmente disponible en Estados Unidos (tanto en su plataforma online como en tiendas físicas), esta solución busca flexibilizar el acceso ante el incremento de precios en sus productos estrella e integra el antiguo iPhone Upgrade Program.

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Funcionamiento y tarifas del servicio

Con una operativa similar al arrendamiento de vehículos, se establecen contratos de 12, 24 o 36 meses. Para iPhone y Apple Watch el periodo estándar es de 24 meses, mientras que para Mac e iPad se extiende hasta los 36 meses con el fin de mitigar el impacto de las cuotas mensuales en los equipos más costosos.

Los precios base estimados se sitúan en los 17,99 dólares mensuales para el iPhone, 11,99 dólares para el iPad y el Apple Watch, y de 24,99 dólares en el caso de los ordenadores Mac, variando según la configuración y el modelo elegido.

El acceso requiere una evaluación de solvencia leve («soft credit check») por parte de Klarna que no perjudica el historial crediticio del solicitante. Asimismo, el cliente tiene la opción de amortizar el dispositivo de forma anticipada o tramitar una renovación antes de tiempo, aunque esto podría conllevar comisiones adicionales.

Cabe destacar que la modalidad está enfocada principalmente en los modelos de gama media y alta, por lo que quedan excluidos del formato ciertos productos de entrada como el iPhone 16 base, el Apple Watch SE, el iPad estándar o el MacBook Neo.

Con esta iniciativa, Apple no solo impulsa sus dispositivos más actuales y avanzados, sino que busca acelerar los ciclos de renovación tecnológica de sus usuarios.

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