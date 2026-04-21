A pesar de que hay luto en el mundo del entretenimiento, las oportunidades para vivir un momento especial en territorio colombiano son grandes debido a una serie de actividades previstas.

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Varios centros comerciales de Colombia anunciaron sus planes para el último fin de semana de este mes, en el marco del Día del Niño, con el sábado 25 de abril como principal día del sacudón para muchos por los planes previstos.

Esta una de las fechas más significativas para promover el bienestar, desarrollo y derechos de los niños en Colombia, lleva a que los centros comerciales se consoliden como espacios clave para el encuentro familiar, el aprendizaje y la construcción de experiencias memorables.

En este contexto, el centro comercial Titán Plaza (ver mapa) presenta su campaña ‘Misión Titán: Exploradores en acción’, una apuesta integral que transforma sus espacios en un universo de imaginación, aprendizaje y diversión.

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La campaña propone un recorrido por distintos mundos interactivos que invitan a los más pequeños a explorar sus sueños y descubrir su potencial. Hay talleres didácticos como ‘Seamos astronautas juntos’ y ‘Hoy seremos científicos’, así como eventos destacados como la ‘Fábrica de los sueños’ junto a Offcorss, el desfile infantil Expokids, el show de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea y la tercera edición de Titancon III.

“Esta estrategia busca fortalecer el vínculo emocional con los visitantes, incrementar el tráfico familiar y promover experiencias que trascienden la compra, posicionando a Titán Plaza como un espacio donde se construyen recuerdos significativos”, afirmó Yazmin Lombana, gerente de este centro comercial.

Así como otros centros comerciales tienen planes para el Día del Niño, Paseo Villa del Río (ver mapa) tendrá una programación especial bajo el lema ‘Acá florece la magia’, con actividades gratuitas que buscan despertar en los niños su amor por la naturaleza y por el cuidado del planeta.

La jornada empezará el sábado 25 de abril desde las 3 p. m. con la obra musical “En busca del bosque encantado”, una puesta en escena en donde, a través de canciones y entrañables personajes, se busca llevar a los niños un mensaje de la importancia del cuidado de nuestros bosques, humedales, ríos, mares y parques naturales.

Adicionalmente, durante todo el fin de semana, se dictarán talleres gratuitos de manualidades, pintura y experiencias temáticas con cartillas ilustrativas, transformando el centro comercial en un espacio de fantasía y creatividad para los pequeños.

“En este día especial queremos que nuestros pequeños visitantes descubran la magia que hay en el hermoso país que tenemos, que aprendan a amar la naturaleza y que vivan una experiencia enriquecedora que quedará por siempre en su memoria. Nuestros niños son el futuro y queremos enviarles un mensaje que perdure en sus corazones”, afirmó Carlos Fernando Duque, gerente general del centro comercial Paseo Villa del Río.

Por su parte, el centro comercial Plaza Imperial (ver mapa) se suma a la celebración desde una perspectiva de familia integral a través de su campaña Imperial Pet. Esta iniciativa reconoce a las mascotas como parte esencial del hogar y promueve valores como la empatía y el cuidado responsable, especialmente entre los niños.

Durante abril, los más pequeños podrán participar en actividades educativas enfocadas en el cuidado de animales, el desarrollo emocional y el aprendizaje en comunidad. “Creemos en un centro comercial que trasciende lo comercial y se convierte en un espacio donde se construyen historias y se generan impactos positivos en la sociedad”, señaló Luis Alejandro Estupiñán, gerente del centro comercial.

Finalmente, el centro comercial Santafé (ver mapa) se une a la celebración con una experiencia especial el próximo 25 de abril a las 3:00 p. m. en la zona Oasis, como parte de la conmemoración de sus 20 años.

El evento contará con música, baile, actividades de animación y la participación de personajes infantiles, ofreciendo un espacio seguro y lleno de diversión para los más pequeños, con inscripción previa.

Además, Santafé dispone de más de 33 opciones de entretenimiento, junto con una amplia oferta gastronómica, consolidándose como una alternativa ideal para celebrar en familia durante esta fecha.

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