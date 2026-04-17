Entre los movimientos en centros comerciales en abril, Bulevar Niza (Avenida Carrera 58 # 127 – 59, ver mapa) presenta una programación especial en el marco del Mes de Niño y dirigida a las nuevas generaciones, con el objetivo de promover la creatividad, el aprendizaje y el entretenimiento con un propósito claro de fortalecer el vínculo familiar.

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La agenda reúne experiencias creativas, talleres formativos, actividades de bienestar y espectáculos, respondiendo a las expectativas de niños, jóvenes y padres que buscan espacios de calidad para compartir. Como evento central, el centro comercial traerá la puesta en escena de ‘Las Guerreras Doradas K-Pop: El Musical’, dirigido por Sergio Castillo, un espectáculo inspirado en el fenómeno global del K-Pop que ha conquistado a millones de jóvenes.

“La agenda de abril en Bulevar refleja nuestro compromiso de ofrecer experiencias que no solo entretienen, sino que también aportan valor y fortalecen el desarrollo emocional de niños y jóvenes a través del arte y la cultura. Las Guerreras Doradas, con 8 artistas en escena entre actores y bailarines profesionales, integran elementos de culturas asiáticas, occidentales, futuristas y fantásticas. Este espectáculo llega de manera gratuita para todos nuestros visitantes”, afirmó Paola Ortiz, gerente del Centro Comercial Bulevar.

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El sábado 18 de abril a las 3:00 p.m., de manera gratuita y hasta completar aforo, se presentará el Concierto K-Pop: Las Guerreras Doradas, un espectáculo de alto nivel que combina música en vivo, coreografías de gran formato y un mensaje de empoderamiento que conecta con las nuevas generaciones.

Inspirado en la película animada más vista de Netflix, ganadora del Golden Globe 2026 como Mejor Película Animada y recientemente reconocida con un Grammy, este montaje transforma un fenómeno que ha impactado a más de 325 millones de niños en el mundo en una experiencia escénica en vivo de alto nivel artístico.

Más que un musical, ‘Las Guerreras Doradas’ se posiciona como una experiencia integral que conecta con las nuevas generaciones a través de una estética poderosa, coreografías de alto impacto y una narrativa emocional que aborda temas como el miedo, la valentía, la amistad y la confianza en uno mismo.

El espectáculo propone un espacio de conexión tanto para los niños, desde un lenguaje cercano, como para los adultos, desde una reflexión profunda sobre el desarrollo emocional. Su propósito va más allá del entretenimiento: busca promover conversaciones sobre emociones y salud mental, fortaleciendo el rol de la familia como espacio clave en la formación de niños seguros y empáticos.

La puesta en escena, con canto en vivo, coreografías dinámicas y una producción visual de alto nivel, propone una experiencia que trasciende el entretenimiento, invitando a niños y adultos a conectarse desde la emoción, la creatividad y el trabajo en equipo.

La programación continúa el domingo 19 de abril a las 8:00 a.m. con el Taller de Cubo Rubik, orientado al desarrollo de habilidades cognitivas, concentración y pensamiento estratégico.

¿Cómo llegar al centro comercial Bulevar Niza en Bogotá?

Llegar al centro comercial Bulevar Niza, ubicado en el noroccidente de Bogotá, es sencillo gracias a su posición estratégica sobre importantes ejes viales como la Avenida Suba y la Calle 127.

Este complejo comercial, situado en la dirección Avenida Carrera 58 # 127 – 59, es un punto de referencia en la localidad de Suba y cuenta con múltiples opciones de acceso mediante transporte público y privado.

Para quienes optan por el sistema de transporte masivo y buses urbanos, estas son las indicaciones principales para arribar al centro comercial de forma eficiente:

Uso de Transmilenio: la opción más directa es llegar a la estación Niza – Calle 127, perteneciente a la Troncal Suba (Fase II). Una vez descienda del vagón, debe salir por el costado norte de la estación; el centro comercial se encuentra a pocos metros caminando hacia el oriente por la Calle 127.

la opción más directa es llegar a la estación Niza – Calle 127, perteneciente a la Troncal Suba (Fase II). Una vez descienda del vagón, debe salir por el costado norte de la estación; el centro comercial se encuentra a pocos metros caminando hacia el oriente por la Calle 127. Rutas de SITP: diversas rutas urbanas del Sistema Integrado de Transporte Público tienen paradas justo frente o en las inmediaciones del centro comercial. Entre las rutas destacadas se encuentran la 599 , C151 , E44 , C124 y la circular TC24 , que conecta con la Autopista Norte.

diversas rutas urbanas del Sistema Integrado de Transporte Público tienen paradas justo frente o en las inmediaciones del centro comercial. Entre las rutas destacadas se encuentran la , , , y la circular , que conecta con la Autopista Norte. Acceso en Vehículo Particular: si se desplaza en carro, puede tomar la Avenida Suba en sentido sur-norte o norte-sur, o la Avenida Calle 127 (Avenida Rodrigo Lara Bonilla). El centro comercial dispone de amplias zonas de parqueo con entradas por la Carrera 58 (Avenida Las Villas) y la Calle 127.

El centro comercial dispone de amplias zonas de parqueo con entradas por la Carrera 58 (Avenida Las Villas) y la Calle 127. Transporte por aplicación o taxi: debido a su reconocimiento, cualquier servicio de transporte lo ubicará fácilmente indicando el nombre del lugar. El tiempo estimado desde el centro de la ciudad es de aproximadamente 40 a 50 minutos, dependiendo del tráfico.

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