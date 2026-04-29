El Gobierno Nacional prepara dos decretos que serán anunciados en el marco del Día del Trabajo, durante un acto masivo encabezado por el presidente Gustavo Petro en Medellín.

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El primero, que estaría listo el 1 de mayo, se enfoca en la negociación colectiva y busca fortalecer el papel de los sindicatos, reconociéndolos como sujetos de reparación colectiva dentro de la política laboral del Ejecutivo.

El segundo decreto, que se firmaría semanas después, introduce cambios clave en las reglas de la tercerización laboral en Colombia.

La propuesta establece que las actividades misionales de una empresa —es decir, aquellas que constituyen el núcleo de su operación— no podrán ser tercerizadas.

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Esto implicaría que trabajadores esenciales, como médicos y enfermeras en hospitales, deberán ser contratados directamente por la entidad.

Además, el borrador prohíbe el uso de contratos de prestación de servicios, contratos a término fijo o intermediación laboral para funciones centrales. También incorpora el principio de “solidaridad de empleador”, que obliga a la empresa principal a responder por incumplimientos laborales de terceros.

El objetivo es evitar la precarización laboral, manteniendo intactos los contratos temporales para necesidades específicas como reemplazos.

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