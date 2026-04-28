El superintendente de Salud, Daniel Quintero, reveló que fue blanco de un presunto intento de soborno a través de un mensaje de WhatsApp, situación que ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, el ofrecimiento buscaba acelerar pagos de una IPS frente a una EPS a cambio de beneficios económicos, lo que encendió alertas sobre posibles irregularidades dentro del sistema de salud.

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De acuerdo con su relato, el mensaje le llegó de forma efímera y habría sido enviado por una persona que consiguió su número a través de un conocido. El funcionario aseguró que entregó todos los detalles del caso a las autoridades, incluyendo el nombre del remitente, para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

(Vea también: Muy sonriente, Daniel Quintero estuvo en la ‘primera línea’ de la alocución de Petro)

“Según la persona, mi número se lo dio un amigo mío y me lo manda en efímero. [El nombre] lo he entregado a las autoridades para las respectivas investigaciones. La Fiscalía ya tiene la información, es un caso real, no es un invento y es muy grave. Ha habido una discusión sobre la suficiencia de la UPC. Si a la red le toca pagar entre el 7 % y el 30 % para que le paguen sus facturas, el problema con es la suficiencia, es la corrupción“, dijo Quintero en Blu Radio.

Quintero fue más allá y advirtió que este caso podría evidenciar un problema estructural de corrupción. Señaló que ha recibido versiones según las cuales algunas personas, incluso interventores, estarían cobrando entre el 7 % y el 30 % del valor de las facturas para facilitar el pago de deudas por parte de las EPS, una práctica que calificó como grave.

El superintendente también cuestionó el debate sobre la suficiencia de la UPC, al afirmar que, si estos cobros ilegales existen, el problema no sería únicamente de recursos sino de corrupción en la gestión del sistema. En ese sentido, pidió reforzar los controles sobre EPS e IPS para evitar que estas prácticas sigan afectando la transparencia.

Posteriormente, Néstor Morales le preguntó “¿quién es tan imbécil de ofrecerle una coima a alguien que no conoce. Hay algo raro en este cuento”. A lo que Quintero respondió que “hay al menos un imbécil. El problema es con los que no son tan imbéciles ¿cuánta plata se ha movido en este sentido?”.

Finalmente, no descartó que el episodio pudiera tratarse de un intento de “entrampamiento”, por lo que insistió en que la investigación debe esclarecer no solo quién hizo el ofrecimiento, sino si hay una red más amplia detrás. Mientras tanto, reiteró que la denuncia es real y que el caso debe servir para destapar posibles irregularidades en el sector salud.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.