Durante el más reciente consejo de ministros, Quintero reveló un mensaje en el que directivos de una IPS habrían intentado influir indebidamente para continuar operando, incluso ofreciendo un porcentaje sobre facturas, lo que sugiere posibles actos de corrupción.

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El presidente Petro calificó este hecho como una muestra de la corrupción estructural en el sistema de salud y confirmó que el caso fue remitido a la Fiscalía para su investigación penal.

Además, señaló que existen problemas recurrentes como demoras en la asignación de citas, procedimientos médicos y entrega de medicamentos, prácticas que, según él, algunas EPS utilizarían para mantener recursos financieros generando rentabilidad.

Frente a este panorama, el mandatario advirtió que podría retirar la licencia de funcionamiento a las EPS con peores resultados en el territorio nacional.

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También planteó un cambio en el modelo, en el que estas entidades pasarían a ser gestoras, mientras que la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) asumiría directamente la administración de los recursos y los pagos, garantizando la entrega oportuna de servicios y medicamentos a los usuarios.

Qué son las EPS y cómo operan en Colombia

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son organizaciones encargadas de afiliar a los ciudadanos al sistema de salud en Colombia y garantizar el acceso a servicios médicos.

Forman parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud y actúan como intermediarias entre los usuarios, el Estado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que son hospitales y clínicas.

Las EPS reciben recursos públicos a través de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), que gira un pago por cada afiliado, conocido como Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Con estos recursos, las EPS deben cubrir consultas, tratamientos, medicamentos y procedimientos incluidos en el plan de beneficios.

En la práctica, el usuario se afilia a una EPS y esta le asigna una red de atención. Cuando necesita un servicio, solicita citas médicas o autorizaciones a través de la EPS, que coordina con las IPS la prestación del servicio. Además, las EPS gestionan riesgos en salud, promoviendo prevención y control de enfermedades.

El sistema tiene dos regímenes: contributivo, para quienes tienen capacidad de pago, y subsidiado, para población vulnerable. Aunque su función es garantizar atención oportuna, las EPS han sido cuestionadas por demoras, deudas con hospitales y problemas en la entrega de medicamentos, lo que ha generado debates sobre su funcionamiento y posibles reformas.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.