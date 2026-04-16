a carrera por la presidencia en 2026 está al rojo vivo y Paloma Valencia ha decidido blindar su estrategia frente al fuego amigo. Tras recibir el respaldo oficial de los partidos Conservador y de La U, la senadora del Centro Democrático respondió con firmeza a las críticas de sectores de la derecha radical, liderados por figuras como Abelardo De La Espriella, quienes cuestionan su cercanía con las estructuras políticas tradicionales.

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Ante los señalamientos de quienes rechazan estas alianzas, Valencia fue clara en que la gobernabilidad de Colombia depende del Congreso. “Claro que me van a atacar por eso… Ahí andan diciendo que yo soy Paloma la de siempre y yo le digo que sí, yo soy la de siempre. Las convicciones son más fuertes que los ataques”, afirmó la candidata, lanzando un dardo a quienes critican su campaña: “Hay gente que para vender la panela de ellos tienen que hablar mal de la panela de los otros”.

Uno de los puntos más álgidos de su declaración se centró en la crisis hídrica y humanitaria del sistema de salud. Valencia denunció que el Gobierno actual ha convertido la atención médica en un botín político, especialmente con el nombramiento de figuras vinculadas a Daniel Quintero en cargos de control del sector.

“El Pacto Histórico volvió la salud un negocio para ellos. Se están robando la salud”, sentenció la senadora, visiblemente indignada por el abandono de pacientes con cáncer y enfermedades huérfanas. Para Valencia, la destrucción del sistema es el capítulo más doloroso de la actual administración, criticando que se pongan recursos sagrados en manos de funcionarios con imputaciones por corrupción.

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Valencia también se refirió a la sorpresiva adhesión de figuras como Katherine Miranda, interpretando este fenómeno como el síntoma definitivo del fracaso de Gustavo Petro. “¿Cómo será el gobierno Petro, que los que eran antiuribistas ahora prefieren votar por los uribistas?”, cuestionó.

Finalmente, la candidata envió un mensaje de unidad nacional, asegurando que su proyecto busca atraer incluso a las bases que hoy se sienten defraudadas por el Ejecutivo. “Yo pretendo querer a los petristas tanto como quiero a los uribistas”, concluyó, dejando claro que su meta es consolidar una coalición amplia que logre recuperar el rumbo del país en las próximas elecciones.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.