El candidato presidencial Mauricio Lizcano lanzó una dura crítica contra Asofondos, al asegurar que el gremio estaría influyendo en la dinámica democrática al excluir aspirantes de espacios de debate.

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Según expresó, estas decisiones afectarían la equidad en la contienda electoral y limitarían la participación de todos los candidatos.

Acá, las declaraciones completas del candidato:

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En sus declaraciones, Mauricio Lizcano cuestionó que los debates no incluyan a todos los aspirantes y planteó que existe una discriminación en la selección de invitados.

“Invitan a los que quieren y excluyen a otras personas”, señaló, al referirse a la organización de estos espacios.

El candidato también criticó el uso de recursos por parte de gremios en escenarios políticos, asegurando que deberían contribuir a fortalecer la democracia en lugar de generar exclusiones.

Mauricio Lizcano mencionó apoyos políticos desde los gremios

Durante su intervención, Mauricio Lizcano fue más allá y aseguró que algunos gremios tendrían afinidad con determinadas candidaturas.

“Todos sabemos que los gremios políticos están con Paloma Valencia”, dijo. No obstante, también señaló que, aunque los gremios pueden usar sus recursos como consideren, no deberían presentar estos espacios como debates democráticos si no incluyen a todos los candidatos.

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