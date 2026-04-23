Un tenso momento vivió Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, mientras realizaba un recorrido por el municipio de Soledad, Atlántico. Según denunció la congresista, Oviedo fue abordado por sujetos que, mediante intimidaciones, intentaron impedir que grabara un mensaje de campaña que, precisamente, denunciaba el flagelo de la extorsión en la zona.

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El relato de Valencia indica que los presuntos extorsionistas se acercaron al exdirector del Dane para advertirle que ese tipo de contenidos no estaban permitidos en el sector. El hecho pone de manifiesto la crítica situación de seguridad que atraviesa el área metropolitana de Barranquilla, donde las estructuras criminales parecen ejercer un control territorial desafiante.

A raíz de este incidente, la precandidata presidencial del Centro Democrático reafirmó su propuesta de transformar el sistema penitenciario. Valencia insiste en la creación de cárceles agrícolas ubicadas en las afueras de las ciudades, donde los reclusos estén obligados a trabajar. Según la senadora, este modelo no solo reduciría la reincidencia, sino que aliviaría la presión de las cárceles urbanas, hoy desbordadas por el hacinamiento.

En su paso por Barranquilla, Valencia no ahorró críticas hacia la gestión del Gobierno Nacional frente a la crisis de la empresa de energía Air-e. Calificó como “una vergüenza” la propuesta de imponer una sobretasa nacional para salvar la compañía, asegurando que es una falta de capacidad del Ejecutivo para resolver el problema estructural del servicio eléctrico en el Caribe sin castigar el bolsillo de los ciudadanos.

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Así mismo, la candidata arremetió contra el senador Iván Cepeda, cuestionando su silencio en debates públicos y su falta de explicaciones sobre los resultados de la denominada ‘Paz Total’, la cual calificó de negativa para la seguridad del país.

Como cierre de su agenda, Paloma Valencia anunció un refuerzo de peso para su eventual gobierno: el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. La incorporación de Pinzón, quien formó parte de la ‘Gran Consulta por Colombia’, busca consolidar una línea dura en temas de seguridad y defensa nacional, un pilar que la candidata busca fortalecer tras los hechos ocurridos con su fórmula vicepresidencial en el Atlántico.