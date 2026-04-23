Iván Cepeda sigue ultimando detalles para cumplir con su palabra de llevar a cabo debates, aunque puso como condición que solo será con los candidatos de la “extrema derecha”, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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Pese a que inicialmente él puso algunas condiciones, como el hecho de excluir a candidatos de centro, el aspirante del Pacto Histórico dio un rotundo no a algunas exigencias de los adversarios a quienes retó. Desde un tarimazo en Pereira, el hijo del asesinado líder de la UP, Manuel Cepeda, aseguró que no va a acceder a cualquier requisito de De la Espriella o de Valencia.

#EnDesarrollo El candidato Iván Cepeda, al referirse al debate que propuso con Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella, dijo “que se olviden, no me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate ni mucho menos me prestaré para someter la dignidad del Pacto… pic.twitter.com/SblomWVl3w — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 23, 2026

Una de las exigencias que le hicieron recientemente a Cepeda vinieron del lado de Abelardo de la Espriella. El reconocido abogado manifestó que el miembro del partido de gobierno no podía poner las condiciones y les habló a los medios de comunicación para que fueran ellos los que llevaran el control de las discusiones.

Las declaraciones de Cepeda ponen en veremos la posibilidad de que se presente en debates porque, de no llegar a acuerdos, es posible que siga alejado de los cara a cara con sus contrincantes.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.