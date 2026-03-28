El creador de contenido Westcol confirmó que su próximo encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya tiene fecha definida, tras el impacto que dejó su reciente transmisión con Gustavo Petro. La expectativa entre sus seguidores crece, por lo que será una nueva conversación entre figuras de orillas políticas opuestas.

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(Vea también: Aparecen imágenes de Westcol detenido, un día después de hablar con Petro; aclaran lo sucedido)

El anuncio llega luego del exitoso ‘stream’ que se llevó a cabo desde la Casa de Nariño, que logró reunir a más de un millón de espectadores durante varias horas en la plataforma Kick. El espacio, que mezcló política con formato digital, marcó un punto de quiebre en la manera en que estos temas llegan a audiencias jóvenes.

Según explicó el propio ‘streamer’, el encuentro con Uribe se llevará a cabo pocos días después de la conversación con Petro y mantendrá un tono similar: cercano, relajado y con dinámicas alejadas de los formatos tradicionales de entrevista. La idea, según ha mencionado, es acercar la política a públicos que normalmente no consumen este tipo de contenido.

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A diferencia del diálogo con el actual mandatario, este nuevo espacio incluiría actividades más informales, como recorridos a caballo o centradas en la gastronomía antioqueña, lo que busca ofrecer un contraste en el estilo de conversación con el exjefe de Estado.

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¿Cuándo será la entrevista de Westcol con Álvaro Uribe?

De acuerdo con información difundida por el creador de contenido y recogida por Noticias RCN, el encuentro está programado para el domingo 10 de mayo de 2026.

El anuncio también refuerza el interés que ha despertado la participación de figuras políticas en plataformas digitales. La entrevista con Petro no solo alcanzó cifras altas de audiencia, sino que también abrió el debate sobre el papel de los creadores de contenido en la difusión de temas públicos.

Con este nuevo encuentro, Westcol continúa posicionándose como un puente entre el entretenimiento digital y la conversación política, en un momento en el que el país se acerca a un nuevo ciclo electoral y el interés por estos temas crece en distintos sectores.

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