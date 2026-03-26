El reconocido ‘streamer’ conocido como Westcol sostuvo una entrevista en la Casa de Nariño con Gustavo Petro, en la que el mandatario habló de temas como la educación y la seguridad.

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(Vea también: Petro habló de Uribe en vivo con Westcol y soltó frase que dio de qué hablar)

En el diálogo, el creador de contenido habló de por qué no promover la “mano dura” con los delincuentes, sobre las políticas de seguridad del actual Gobierno y de la sensación de inseguridad en las calles.

“Yo siento que una de las cosas que haría que cambiara la seguridad realmente es que hubiera mano dura con el delincuente”, indicó el creador de contenido al cuestionar al mandatario.

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Ante esto, el mandatario habló de que eso es una política de la venganza e indicó que no está de acuerdo, entre otras cosas, porque para él, la delincuencia tiene que ver con la “falta de oportunidades”. Sin embargo, el ‘influencer’ le replicó con la frase: “Es una forma de justificar al bandido”.

“Eso significa la falta de oportunidades, es que tiene una sociedad que, realmente, excluye a la mayor parte de la población, jóvenes, negros, indígenas”, respondió el presidente.

¿Qué opina Gustavo Petro sobre política de seguridad de Nayib Bukele?

De la misma manera, Westcol le preguntó al mandatario sobre lo que piensa sobre las medidas tomadas por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y de mayores controles a organizaciones criminales.

Frente a esto, Petro respondió con una teoría de que más adelante esas medidas podrían presentar un problema, cuando los presos salgan de las cárceles porque no existe cadena perpetua o pena de muerte.

“Se le va a reventar eso. Todos esos jóvenes, algunos culpables, otros no tanto, (hay violaciones de derechos humanos), van a salir a las calles, porque no hay cadena perpetua. Esa salida puede contener tanta ira que la sociedad salvadoreña va a entrar a un nuevo ciclo de violencia.

🚨 | Petro está siempre del lado del delincuente. Westcol le pone el ejemplo a Petro, que debería tener el derecho de defender si alguien se mete a la casa a robarlo. Y, Petro sale a decir, peor el delincuente tiene familia. Por Dios. pic.twitter.com/YU6zQSWy2I — BCN News (@BCN_Plus) March 27, 2026

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.