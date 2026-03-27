El creador de contenido Westcol provocó controversia tras cuestionar una afirmación del presidente Gustavo Petro sobre su acercamiento con jóvenes vinculados a pandillas.

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Durante el encuentro, el mandatario explicó que algunos de estos jóvenes aceptaron participar en entrevistas con el Estado, lo que permitió obtener información sobre su entorno.

“A punto de entrar en pandillas y la delincuencia, y les hicimos la encuesta; fue la primera vez que el Estado pudo saber qué era ese mundo”, señaló Petro en diálogo con el creador de contenido.

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Tras escuchar la explicación del presidente, Westcol reaccionó con incredulidad: “O sea, los jóvenes después de las pandillas aceptaron hacer encuestas y toda la vuelta”. Luego añadió su comentario más polémico: “Están es robando en este momento”, dejando en claro su postura crítica y directa.

Petro defendió el proceso, indicando que la participación se dio gracias a la confianza que había construido con los jóvenes. “Porque confiaban en mí”, sostuvo, destacando la labor del Estado para acercarse a sectores vulnerables.

Petro : “Pandilleros aceptaron hacer entrevistas conmigo y ahora están dejando de robar“. Westcol : “Nahh esos maricas están es robando en este momento”. Jajajajajajajajajajajajajajaja @WestCOL le acabó el relato. pic.twitter.com/QVp5Q1FZwP — Santiago Uribe (@santiuribedel10) March 27, 2026

Críticas por delincuencia juvenil en Colombia

El intercambio evidenció distintas visiones sobre cómo abordar la delincuencia juvenil. Mientras el mandatario se centró en la prevención y en explicar las causas sociales, Westcol enfatizó la responsabilidad individual, recordando que crecer en contextos difíciles no justifica cometer delitos.

El momento se difundió rápidamente en plataformas digitales, provocando debate sobre la postura de Petro y la respuesta de Westcol. Usuarios discutieron la efectividad de las estrategias del Estado frente a la delincuencia y la importancia de asumir consecuencias personales.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.