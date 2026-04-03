Las autoridades terminaron la plena identificación de cinco de las personas que perdieron la vida en el grave accidente de tránsito ocurrido en el peaje de peaje Casablanca, un hecho que provoca conmoción en la región.

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(Vea también: Revelan qué pasó antes del viaje de familia que murió tras choque en Zipaquirá; se les hizo tarde

De acuerdo con información entregada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se trata de miembros de una misma familia y entre las víctimas se encuentra un menor de edad,

El siniestro se registró en la vía que conecta a Zipaquirá con Ubaté. Según reportes de El Tiempo, se presentó por un carrotanque que transportaba leche y que chocó a por lo menos 7 vehículos que estaban en la fila del peaje.

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Según la entidad, las víctimas adultas fueron identificadas como:

Fredy León Niño

Luz Amanda Pereira Garcés

Rosalba Garcés Ríos

Adelaida Pereira Garcés

Tras el accidente, organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación; sin embargo, la gravedad del impacto dejó como saldo varias personas fallecidas en el sitio. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se adelantaron los procesos de identificación para su posterior entrega a los familiares.

Medicina Legal identificó cinco cuerpos de las personas, entre ellos el de un menor, que perdieron la vida en el accidente en el peaje Casablanca, en la vía entre Zipaquirá y Ubaté. #VocesySonidos pic.twitter.com/oYwdiJEfPW — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 3, 2026

Entre las hipótesis que se analizan están posibles fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones de la vía, factores que serán clave dentro de la investigación.

Este era el recorrido planeado por la familia antes del accidente

La familia Pereira Garcés, oriunda del corregimiento de Vado Real en Suaita, planeaba aprovechar la Semana Santa para visitar a su padre de 80 años y pasar unos días en su compañía tras haberle celebrado recientemente su cumpleaños en Bogotá.

Según relatos de allegados, los cinco integrantes salieron en la madrugada desde su vivienda en el sur de la capital con destino a Santander, pero un retraso de pocos minutos afectó ligeramente su cronograma de viaje antes de que ocurriera el fatal accidente en el peaje de la vía entre Zipaquirá y Ubaté.

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