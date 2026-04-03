Una tragedia enluta a una familia en el municipio de Barrancabermeja (Santander), luego de que una mujer perdiera la vida en un accidente mientras utilizaba por primera vez una motocicleta eléctrica que había recibido como regalo.

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La víctima fue identificada como Daisy Duarte, de 34 años, quien momentos antes del accidente se encontraba feliz por el obsequio, ya que, según información de La Opinión, era un vehículo que deseaba para facilitar sus actividades diarias, como llevar a sus hijos al colegio y realizar diligencias personales.

De acuerdo con el citado medio, el hecho ocurrió el pasado miércoles primero de abril en la vía que conduce al corregimiento El Centro, cerca del cementerio La Resurrección. De acuerdo con los reportes, la mujer salió a probar la moto mientras su esposo y sus tres hijos la acompañaban en otro vehículo, siguiendo de cerca su recorrido.

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Durante la práctica, la mujer perdió el control del vehículo de manera repentina y cayó violentamente sobre la vía. El impacto fue fatal y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte en el lugar.

Las autoridades que atendieron el caso indicaron que uno de los factores determinantes habría sido la falta de elementos de protección, especialmente el casco, lo que agravó las lesiones tras la caída.

El accidente ocurrió frente a su familia, lo que provocó una escena de profundo dolor y conmoción. La comunidad también ha reaccionado con tristeza, recordando a Daisy como una mujer trabajadora, llena de proyectos y dedicada a sus hijos.

“Pierde el control de la bici moto eléctrica y, por no portar casco protector al caer, se causa graves lesiones en la cabeza que le causan la muerte”, indicó La Inspección de Tránsito y Transporte del departamento, según recogió La Opinión.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho, evaluando factores como el estado de la vía, posibles fallas mecánicas y la experiencia de conducción.

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