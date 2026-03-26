Un insólito caso de fleteo y engaño se presentó en el barrio San Mateo, del municipio de Soacha (Cundinamarca). En la noche de este miércoles 25 de marzo, un grupo de amigos que disfrutaba de un partido de fútbol en una cancha sintética fue víctima del robo de una camioneta Renault Duster, bajo una modalidad que dejó perpleja a la comunidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aterradores datos del hombre que asesinó a esposa y 2 hijastras: ¿cuánto pagaría de prisión?)

Según informó Noticias Caracol, basándose en videos de cámaras de seguridad, los delincuentes llegaron al establecimiento sobre las 10:25 p. m. Para no levantar sospechas, los sujetos vestían pantaloneta y portaban maletas, simulando ser jugadores que tenían una reserva en otra de las canchas del lugar.

Lee También

Mientras los ciudadanos jugaban, los asaltantes aprovecharon un descuido para meter las manos entre las rejas y extraer las llaves del vehículo de una chaqueta. La víctima relató al medio citado que solían dejar sus pertenencias allí debido a que llevan años asistiendo al sitio sin contratiempos.

El nivel de cinismo fue tal que, minutos antes del robo, los afectados invitaron a uno de los ladrones a unirse al partido para completar un equipo. El delincuente rechazó la oferta argumentando que “no tenía los zapatos adecuados”. Tras obtener las llaves, uno de los sujetos testeó el vehículo en el parqueadero mientras el otro vigilaba los movimientos de los jugadores.

Además del vehículo, los delincuentes huyeron con una perra de raza pincher, de solo dos meses de edad, que se encontraba dentro de la camioneta para protegerse del frío.

Posterior al robo, la víctima denunció haber recibido llamadas extorsivas en las que le exigían dinero a cambio de la supuesta ubicación del carro en un parqueadero, información que resultó ser falsa. Las autoridades ya adelantan un barrido por el sector para dar con el paradero de los responsables.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.