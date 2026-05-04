El presidente Gustavo Petro fue declarado en desacato por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras incumplir una orden judicial que le exigía retractarse y ofrecer disculpas públicas a Jaime Miguel González.

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La decisión confirma que el mandatario no acató el fallo previo, en el que se le pedía corregir afirmaciones realizadas contra el directivo de Coosalud.

Como consecuencia de este incumplimiento, el tribunal impuso una sanción económica equivalente a 10 salarios mínimos legales vigentes (17,5 millones de pesos).

Esta medida busca hacer efectivo el cumplimiento de las decisiones judiciales y reafirma la obligación de todos los funcionarios públicos, incluido el presidente, de respetar los fallos de la justicia.

El caso ha generado atención en el ámbito político y jurídico, ya que pone en evidencia la tensión entre las declaraciones del jefe de Estado y los límites legales que rigen su actuación.

Además, resalta la importancia del principio de responsabilidad institucional y del respeto a los derechos de terceros cuando se emiten señalamientos públicos. La decisión también refuerza el papel de los tribunales como garantes del cumplimiento de la ley.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.