Las imágenes de reseña de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique se convirtieron en el nuevo foco de atención dentro del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado uno de los más graves del actual gobierno.

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Las fotografías, tomadas tras su ingreso a centros de reclusión este 19 de marzo, muestran a ambos políticos en condición de detenidos, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara medida de aseguramiento en su contra.

Manrique fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde quedó registrada con las fotografías de reseña judicial que se practican a las personas privadas de la libertad.

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#ATENCIÓN | Esta es la reseña del congresista Wadith Manzur, luego de su llegada a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional. El senador electo es investigado por la Corte Suprema de Justicia por el saqueo de la @UNGRD. Vía: @JennyAngaritaG https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/oUCVlmsTNh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 19, 2026

Por su parte, Manzur fue llevado a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, un centro de detención distinto que ha sido utilizado en otros casos para procesados con fuero o condiciones especiales.

#ATENCIÓN | Esta es la reseña de la congresista Karen Manrique, tras su llegada a la cárcel El Buen Pastor. La mujer estaría implicada en el caso de la @UNGRD. Vía: @JennyAngaritaG https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/K0UeKgYGTT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 19, 2026

Más allá de las fotos, lo que causó mayor controversia fue la diferencia en los lugares de reclusión asignados. Mientras Manrique fue enviada a una cárcel común, el caso de Manzur despertó cuestionamientos al ser ubicado en una instalación policial.

Incluso, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) evalúa la posibilidad de trasladar a Manrique a un batallón en Malambo, Atlántico, lo que podría cambiar su situación actual.

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¿De qué acusan a Wadith Manzur y Karen Manrique?

Ambos congresistas son investigados por presuntamente haber recibido sobornos en 2023, cuando integraban una comisión parlamentaria encargada de estudiar créditos solicitados por el Gobierno.

Según la Corte Suprema, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de dar viabilidad a operaciones financieras clave.

Este caso hace parte de un entramado de corrupción más amplio que ha salpicado a varias figuras políticas, incluyendo a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes también enfrentan procesos judiciales.

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