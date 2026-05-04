La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá anunció la suspensión temporal de sus servicios en medio de una compleja situación financiera, en un contexto de crisis del sistema de salud colombiano. La decisión impacta a pacientes oncológicos y evidencia el deterioro que enfrentan varias instituciones médicas por deudas acumuladas.

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La entidad explicó que los problemas económicos se originan principalmente por la falta de pagos oportunos por parte de las aseguradoras. En un comunicado del 30 de abril de 2026, la institución advirtió sobre las limitaciones operativas que afectan su funcionamiento y continuidad.

“La IPS atraviesa una situación financiera compleja, originada principalmente por la falta de pagos oportunos correspondientes a los servicios prestados”, señala el documento firmado por el gerente general, Hernán Fernández Ankudowicz.

Según El Tiempo, la organización indicó que esta situación ha comprometido la sostenibilidad de sus actividades, lo que llevó a tomar la decisión de suspender temporalmente la atención para proteger su estabilidad a largo plazo.

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“Esta situación ha generado limitaciones en nuestra capacidad operativa, afectando la sostenibilidad de nuestras actividades. En consecuencia, nos vemos en la obligación de suspender temporalmente la prestación de nuestros servicios”, indicó la Liga Contra el Cáncer, según el medio citado.

La institución aclaró que la medida es temporal y expresó su intención de retomar operaciones en los próximos meses, siempre que se normalicen los pagos pendientes.

“Esperamos que esta situación se regularice en el corto plazo. Confiamos en que, una vez se normalicen los pagos pendientes, podremos retomar nuestras actividades en un par de meses”, agregó Fernández Ankudowicz.

Crisis de salud en Colombia agrava cierre de clínicas

Este caso no es aislado, sino parte de un fenómeno nacional donde varias clínicas y hospitales han restringido servicios por deudas de EPS. Uno de los ejemplos más relevantes es el Instituto Nacional de Cancerología, que enfrentó dificultades por una cartera cercana a $146.000 millones.

El aumento de las deudas ha sido acelerado en los últimos años, lo que ha llevado a múltiples instituciones a limitar la atención médica. En regiones como Antioquia, Medellín, Caldas y Nariño, hospitales han suspendido servicios o reducido su operación ante la falta de recursos.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.