En medio de un nuevo pulso con el Banco de la República, el presidente Gustavo Petro lanzó una orden directa al ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de sus redes sociales. Aprovechando la coyuntura, el mandatario pidió acelerar un paquete de medidas que considera prioritarias antes de terminar su gobierno.

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El jefe de Estado dejó claro que el Congreso debe recibir de inmediato las iniciativas que buscan enfrentar el déficit y facilitar crédito a sectores productivos. “El actual congreso debe recibir ya el paquete de medidas para disminuir el déficit primario y la inversión forzosa sin sustitución, para garantizar crédito barato a la agricultura de alimentos y a la agroindustria e industria exportadora y de la economía popular. Es necesaria, dada la actitud de algunos magistrados amigos de una candidata presidencial demandante de la reforma pensional expedida por el Congreso, adelantar medidas de transición sobre el ahorro pensional. Estas medidas tendrán mensaje de urgencia. El ministro del Interior debe priorizar esta actividad”, escribió Petro.

Petro aprieta a Benedetti y mete presión al Congreso con medidas urgentes

En esa misma línea, Petro intensificó sus críticas al Banco de la República, asegurando que su postura económica está siendo observada a nivel global. “Ya el Banco de la República es objeto del análisis mundial de la economía. Es indudable que el paradigma económico neoliberal, que busca ver la inflación como producto de la demanda monetaria y lleva al mundo a perder su política industrial, excepto en China, y empobrecer los pueblos, debe variar por priorizar la política productiva de la economía del pueblo y priorizar el bienestar de la humanidad”, publicó.

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Así mismo, el mandatario fue más allá al cuestionar directamente la orientación del emisor. “El Banco de la República no hará sino estrellarse y cambiará en tanto el pueblo quite la mayoría a la corriente política que domina el banco y que no es más que el uribismo acrecentado por técnicas de maquillaje. El director del Banco de la República debe saber que no es el dictador de la economía, como algunos pregonan, incluido él, sino que obedece al pueblo, que es la fuente de todo poder, como ordena la constitución nacional”, insistió Petro.

En otros apartes, el presidente habló de la necesidad de acuerdos con el sector productivo y lanzó advertencias sobre el contexto político. “Creo que los pueblos no son suicidas. Con el empresariado productivo debe abrirse un pacto real basado en el respeto a su propiedad privada, el establecimiento de la función social de la tierra y la priorización de una política industrial y agraria como núcleo base de la economía”. También afirmó: “Todo dependerá del resultado de la decisión del pueblo y los vampiros se han lanzado con toda al ataque. No es hora de asustarse y devolverse, sino de echar pa’lante, con seguridad. La vida de los candidatos debe ser cuidada al máximo. Sabemos ya de los movimientos en el Valle del Tenza, que la Policía y el Ejército Nacional han descuidado por completo, a pesar de mi orden. Se cita consejo de seguridad para este propósito hoy”.

Finalmente, Petro insistió en su agenda económica y lanzó nuevas advertencias frente al manejo de la deuda. “La descarbonización en Colombia debe avanzar y esto puede hacerse pactando el programa de la producción y el empleo con el empresario productivo del país. El Ministerio de Hacienda y Comercio va a iniciar las reuniones para llegar a este Pacto por el Trabajo y la Producción”. Y remató: “Si el efecto del Banco de la República desata la insostenibilidad de la deuda, por evitar que el ingreso nacional vaya en mayor proporción a la gente trabajadora y retenerlo a la fuerza en los dueños de la deuda pública colombiana, haremos valer el principio del salario móvil y las medidas extraordinarias”.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.