El ambiente político en Colombia sigue tensionándose de cara a las elecciones de 2026, especialmente dentro de los sectores de derecha. En esta ocasión, el choque se dio entre figuras del uribismo y miembros del equipo del candidato Abelardo de la Espriella, evidenciando divisiones internas que podrían afectar eventuales alianzas.

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(Vea también: Valencia y De la Espriella quedarían igualados, según encuesta de El Tiempo; Cepeda sigue arriba)

La situación se originó por declaraciones del senador electo Enrique Gómez, quien hace parte del equipo de De la Espriella. A través de redes sociales, Gómez criticó la constante polarización entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, cuestionando si el país necesita seguir en esa dinámica o apostar por una alternativa “independiente”.

“Petro vs. Uribe, ¿otra vez? ¿10 o 20 años más de lo mismo? ¿Es eso lo que el país quiere? El señor que le está haciendo la campaña a Paloma”, indicó Gómez en su cuenta de X.

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Estas declaraciones provocaron molestia inmediata en el uribismo. Desde el Centro Democrático, tanto Tomás como Jerónimo Uribe, hijos del expresidente, le respondieron a Gómez con mensajes que podrían deteriorar posibles apoyos en una segunda vuelta presidencial.

Los hermanos Uribe le reprocharon al senador que cada vez que la campaña de De la Espriella es cuestionada, termina atacando al uribismo en lugar de mantener la unidad frente a otros rivales políticos.

“Doctor Enrique Gómez, cada que su campaña es sometida al escrutinio normal de una contienda política, usted la emprende contra el Centro Democrático. Serénese. El único enemigo es El Heredero”, indicó Tomás Uribe.

Tomas, no entiendo por qué a algunos les incomoda tanto que uno diga las cosas como son. Hay tres opciones claras:

• Cepeda (FARC)

• Paloma (la del establishment uribista-santista)

• y la independiente de verdad, sin dueños ni poderosos: ¡el Tigre 🐅… https://t.co/ipuBcX8Mdj pic.twitter.com/KMuUSAuwRZ — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) March 31, 2026

¿Qué dijo Jerónimo Uribe sobre Enrique Gómez y Abelardo de la Espriella?

A esa ración se sumó la de Jerónimo Uribe, a quien no le cayó bien el pronunciamiento del alfil de Abelardo de la Espriella y dijo que no había problema en el apoyo de su padre a la campaña de Valencia.

“Dr. Enrique, con todo respeto, esa es la misma falsa dicotomía que plantea Santos. Es algo deslucido andar repitiendo el adagio de la panela (Álvaro Uribe 2002) y a la vez desacreditar una candidatura por contar con el respaldo de Uribe”.

Por su parte, Gómez defendió su postura insistiendo en que su crítica apunta a una “verdad incómoda” sobre la política colombiana y reiteró que el objetivo común debería ser derrotar a la izquierda en las elecciones. Sin embargo, también lanzó cuestionamientos a otros sectores de derecha, profundizando el distanciamiento.

Este nuevo episodio deja en evidencia las fracturas dentro de la derecha colombiana, donde distintos liderazgos compiten no solo contra otros sectores políticos, sino también entre sí, lo que podría complicar la consolidación de alianzas clave en el escenario electoral.

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