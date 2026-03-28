El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al panorama político del país durante un discurso en Córdoba, donde hizo una mención directa al rumbo que debería tomar el Gobierno después de su mandato. Sus palabras provocaron reacciones políticas en distintos sectores.

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Petro participaba en un evento relacionado con la entrega y avance de tierras para campesinos en el departamento, uno de los ejes centrales de su política agraria. En ese escenario, sorprendió con una declaración que tiene que ver indirectamente con las elecciones presidenciales.

“La manera más eficaz es que esa tierra cuanto antes pase a manos campesinas y es con la organización del mismo campesinado como podemos acelerar el tiempo, de tal manera que antes del 6 de agosto, ojalá siga otro gobierno progresista, que pase de 700 mil a 3 millones de hectáreas”, firmó el mandatario durante su intervención.

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En ese punto de su intervención, el presidente advirtió sobre los riesgos de un retroceso en la política de tierras si no se consolida el proceso en curso. Señaló que los avances podrían perderse en un escenario político distinto y cuestionó el papel de sectores tradicionales en el manejo histórico de la propiedad rural, en medio de un ambiente marcado por tensiones políticas.

“Y por tanto, no nos puede pasar una desgracia que el pueblo, como me sucedió en Bogotá alguna vez, devuelva el poder a los que quitaron la tierra, y entonces las 700 mil hectáreas van a desaparecer de nuevo en manos de los senadores, políticos ligados a las mafias armadas y criminales”, agregó el Jefe de Estado.

El pronunciamiento abrió cuestionamientos sobre los límites de la participación política de un jefe de Estado en ejercicio. Desde distintos sectores se puso sobre la mesa si este tipo de mensajes pueden incidir en el ambiente electoral, teniendo en cuenta las restricciones existentes para el mandatario.

“No nos puede pasar una desgracia”, advirtió el presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones y expresó: “Ojalá siga otro Gobierno progresista”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VjILOHjsk0 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 27, 2026

Orden al gabinete en la recta final del Gobierno

En paralelo, el presidente también envió un mensaje a su equipo ministerial de cara al cierre de su administración. La instrucción apunta a mantener el ritmo de trabajo y evitar que la gestión pierda impulso en los meses finales, con énfasis en cumplir metas hasta el último día.

El llamado incluye acelerar la ejecución de proyectos clave, especialmente en áreas como la reforma agraria, donde el Gobierno busca mostrar avances concretos antes de finalizar el mandato.

“Esa es la orden del presidente. De aquí hasta el 6 de agosto, a las 12 de la noche, todo el Gobierno debe estar trabajando intensamente en sacar lo más posible adelante proyectos, soluciones, acercamientos a eso que yo llamo la libertad humana”, aseguró Petro.

El presidente Gustavo Petro, desde Córdoba, dio una orden a sus ministros en la recta final de su Gobierno: “Hasta el 6 de agosto trabajar intensamente”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xvNANKzUsu — Revista Semana (@RevistaSemana) March 27, 2026

Este mensaje se conoce en medio de cuestionamientos por el ritmo de algunos programas y en un contexto de cambios dentro del gabinete, lo que añade presión sobre los ministros para cumplir objetivos en un tiempo más reducido.

Con este panorama, la recta final del Gobierno no solo estará marcada por la ejecución de políticas, sino también por un escenario político más activo, en el que cada declaración del presidente adquiere mayor relevancia.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.