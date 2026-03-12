Abelardo de la Espriella es oficialmente candidato presidencial para las elecciones, luego de haber hecho la inscripción este 12 de marzo. El reconocido abogado ahora podrá considerarse aspirante para llegar a la Casa de Nariño después de haber hecho el trámite en la Registraduría junto con su coequipero, José Manuel Restrepo.

Más allá de eso, De la Espriella hizo una estrategia llamativa para inscribirse como candidato, y radica en que no lo hizo en la sede principal de la entidad del Estado Civil (Bogotá). La fórmula presidencial del grupo denominado ‘defensores de la patria’ lo hizo en la base del organismo en Cali.

Abelardo de la Espriella inscribió candidatura a la presidencia en Cali

Precisamente, el abogado destacó que haya hecho la oficialización de sus aspiraciones presidenciales en la capital del Valle del Cauca, asegurando que es la primera vez que un candidato lo hace allí.

“No lo hicimos desde el centro del poder, lo hicimos desde la región, desde el Valle del Cauca, reafirmando que este proyecto nace y se construye en todo el territorio nacional”, afirmó De la Espriella a través de su cuenta de Instagram.

Al lugar, tanto el abogado como su fórmula llegaron con sus esposas, el equipo de su campaña y otras personalidades que les han mostrado apoyo en esta carrera política. Allí, recibieron indicaciones de delegados de la Registradurías para hacer el trámite como corresponde y atendió a los medios de comunicación presentes para finalmente celebrar con simpatizantes.

“Donde algunos han querido dividir, nosotros hemos decidido unir. Este es un proyecto que gobierna desde las regiones y con las regiones”, sentenció el abogado y ahora candidato.

Justamente durante su acto, el abogado tuvo unas explosivas declaraciones, fieles a su estilo, en la que lanzó dardos a la izquierda colombiana. A su vez, agregó que se necesita a un mandatario y una mano derecha con “carácter”, lo que en la opinión pública se interpretó como una pulla a la fórmula de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo.

“La izquierda radical, cuando pierda las elecciones, va a querer quemar Colombia. Necesitamos un presidente y un vicepresidente con el carácter para contener esa amenaza. Y yo vine a eso, a defender la patria”, dijo en entrevista con el diario El Tiempo.

