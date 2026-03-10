La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella será José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque. Así lo confirmó en la mañana de este martes, a falta de 3 días para que sea la fecha final de inscripción.

Así lo anunció De La Espriella:

“Desde hace muchos años lo admiro y lo respeto porque es un hombre brillante, de familia, honesto, intachable, práctico y humilde”, fue como definió Abelardo a Restrepo en este video.

La decisión de Abelardo de la Espriella tomó por sorpresa a los colombianos porque había dicho que lo iba a anunciar el próximo jueves, pero se adelantó y sorprendió con este anuncio que muchos consideran inesperado.

Y aunque Restrepo tiene un gran reconocimiento en el sector económico del país y ha sido un constante opinador de las decisiones del actual presidente Gustavo Petro, su reconocimiento nacional no es superlativo. Y eso es relevante porque en los cálculos políticos siempre se piensa en el vicepresidente como una persona que le ayude a sumar votos al candidato presidencial, lo que no pasaría en este caso.

Así lo mencionó Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio, pues señaló que José Manuel Restrepo “es un tremendo economista”, pero que no le suma un espectro nuevo entre su electorado. De allí que muchos no entienden la decisión del candidato De La Espriella.

De hecho, él lo sabe y por eso lo mencionó en su anuncio: “La elección de mi vicepresidente no ha respondido a un cálculo político ni a una recomendación de nadie. Es más no hay amiguismo en dicha decisión porque he visto a mi fórmula cuatro veces en mi vida”.

Quién es José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

José Manuel Restrepo Abondano es un economista, académico y exfuncionario público que en los últimos años ha ganado visibilidad en la política nacional por su paso por el Gobierno y su perfil técnico en temas económicos. Nacido en Bogotá en 1969, Restrepo se ha caracterizado por combinar la vida académica con la gestión pública, lo que lo ha convertido en una figura reconocida en debates sobre crecimiento económico, política fiscal y educación superior.

Es economista de la Universidad del Rosario y cuenta con una maestría en Economía de la London School of Economics and Political Science, además de estudios adicionales en administración y finanzas. Durante varios años se desempeñó como profesor universitario y analista económico, y posteriormente asumió cargos directivos en el sector educativo. Uno de los más destacados fue el de rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), institución en la que impulsó programas de innovación académica y fortalecimiento del liderazgo empresarial.

Su salto a la política nacional se consolidó durante el gobierno del expresidente Iván Duque. En 2018 fue nombrado ministro de Comercio, Industria y Turismo, cargo desde el cual lideró políticas para promover el emprendimiento, el turismo y la internacionalización de la economía colombiana. En medio de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, en 2021 pasó a dirigir el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia.

Desde esa posición enfrentó uno de los momentos fiscales más complejos del país en décadas. Restrepo lideró la presentación de una reforma tributaria orientada a estabilizar las finanzas públicas tras el aumento del gasto social y la caída de los ingresos del Estado durante la pandemia. Su gestión estuvo marcada por el intento de equilibrar la recuperación económica con la sostenibilidad fiscal, así como por la necesidad de mantener la confianza de inversionistas y mercados internacionales.

Tras su salida del Gobierno, Restrepo volvió al ámbito académico y al análisis económico, participando en debates públicos sobre la política fiscal, la inflación y el rumbo económico de Colombia. Con el paso del tiempo, su perfil técnico y su experiencia en la gestión de la economía nacional lo han posicionado como una figura atractiva para proyectos políticos que buscan respaldo en expertos.

Como candidato a la vicepresidencia, Restrepo representa una apuesta por un enfoque económico y de gestión pública basado en la disciplina fiscal, el fortalecimiento del sector empresarial y la promoción del crecimiento económico como eje central de la política pública. Su trayectoria combina academia, sector privado y gobierno, lo que lo ubica como una de las figuras tecnocráticas más visibles dentro del panorama político colombiano reciente.

