Los habitantes de Bogotá despertaron este viernes 24 de abril con un fuerte aguacero que se ha extendido por gran parte de la ciudad. Desde las 3:50 a. m., las precipitaciones empezaron a azotar sectores clave, complicando la movilidad de quienes inician su jornada laboral en las primeras horas del día.

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De acuerdo con los reportes del sistema de monitoreo de lluvias, las localidades más afectadas hasta el momento son Chapinero, Barrios Unidos, Fontibón y Usaquén. Sin embargo, se registran lluvias de variada intensidad en puntos del sur y occidente de la capital, lo que ha generado encharcamientos en vías principales como la Avenida El Dorado, la Carrera Séptima y la Autopista Norte.

La visibilidad reducida y el asfalto mojado aumentan considerablemente el riesgo de accidentes. Por eso, si va al volante o en moto, tenga en cuenta:

Reduzca la velocidad: La distancia de frenado aumenta sobre piso húmedo; mantenga un espacio prudente con el vehículo de adelante.

La distancia de frenado aumenta sobre piso húmedo; mantenga un espacio prudente con el vehículo de adelante. Luces encendidas: Asegúrese de ser visible para los demás actores viales, incluso si ya hay luz de día.

Asegúrese de ser visible para los demás actores viales, incluso si ya hay luz de día. Evite zonas de encharcamiento: En Bogotá, los charcos pueden ocultar huecos profundos que dañan la suspensión o causan caídas a los motociclistas.

En Bogotá, los charcos pueden ocultar huecos profundos que dañan la suspensión o causan caídas a los motociclistas. Revise frenos y llantas: El mantenimiento preventivo es su mejor aliado en estas jornadas de invierno.

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