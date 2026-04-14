El cielo de la capital se oscureció este martes y dio paso a un fuerte aguacero que, acompañado de truenos, ya está causando estragos en la movilidad de varias zonas. Según el reporte más reciente del IDIGER, las lluvias de variada intensidad se han concentrado con mayor fuerza en la franja oriental y el sur de la ciudad.

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El radar muestra que los puntos críticos a esta hora se encuentran en

Chapinero y Barrios Unidos: Lluvias constantes que afectan el flujo en la Carrera Séptima y la Avenida Caracas.

Lluvias constantes que afectan el flujo en la Carrera Séptima y la Avenida Caracas. Teusaquillo y Santa Fe: Se reportan los primeros encharcamientos en zonas bajas.

Se reportan los primeros encharcamientos en zonas bajas. San Cristóbal, Usme y Sumapaz: En el sur, la intensidad es alta, lo que podría generar riesgos en zonas de ladera.

Como es habitual en Bogotá, los “espejos de agua” o encharcamientos ya se hacen visibles en pasos deprimidos y avenidas principales. Se recomienda especial cuidado en la NQS, la Avenida Primera de Mayo y los alrededores de la Autopista Norte, donde la visibilidad se ha reducido drásticamente por la densidad de la lluvia y se han formado trancones.

Recomendaciones para conductores y motociclistas Ante el caos que empieza a formarse en el tráfico, las autoridades de movilidad sugieren:

Reducir la velocidad: El asfalto húmedo aumenta la distancia de frenado y el riesgo de hidroplaneo.

Encender luces: Mejora la visibilidad propia y para los demás actores viales.

Evitar paraderos bajo puentes: Especialmente para motociclistas, ya que esto genera embotellamientos peligrosos y reduce el espacio de maniobra de buses y carros.

}Revisar estado de frenos y llantas: Si su vehículo no está en óptimas condiciones, es preferible esperar a que baje la intensidad del agua.

Las autoridades climáticas advierten que las lluvias podrían extenderse durante el resto de la tarde, por lo que se pide a la ciudadanía mantenerse informada y evitar arrojar basuras a las alcantarillas para prevenir inundaciones mayores.

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