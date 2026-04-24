Un grave accidente de tránsito se registró en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, donde un motociclista perdió la vida tras un choque con una volqueta. El hecho ocurrió en la avenida Boyacá con diagonal 62 Sur, en sentido norte-sur, y causó afectaciones en la movilidad del sector.
De acuerdo con la información preliminar, el siniestro involucró a un vehículo de carga pesada y a un motociclista, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades llegaron al sitio para adelantar las labores correspondientes y acordonar la zona.
#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la localidad de Ciudad Bolívar, Av. Boyacá con diagonal 62 Sur, sentido Norte-Sur. Involucra volqueta y motociclista que lamentablemente fallecio en el lugar del accidente.Lee También
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Por ahora, se investigan las causas del accidente para establecer responsabilidades. Entretanto, se recomienda a los conductores tomar vías alternas y manejar con precaución en este corredor vial.
Manifestaciones en Bogotá hoy 24 de abril
En más sobre las afectaciones en los principales corredores viales de la capital, Transmilenio registró que varios de sus servicios han sido suspendidos a la altura de la carrera 5 con carrera 28 por manifestaciones.
Como consecuencia, las rutas 544A, 97, 18.3, T43A y KA324 tienen desvíos. Según la empresa de transporte, ya son más de 60.000 los usuarios afectados.
Actualización manifestaciones ajenas a la operación
⏰#TMAhora: (05:31 p.m.)
👥Usuarios afectados: 68.739
📍Carrera 5 con calle 28
⛔️Continuamos con desvíos para las rutas:
🚍544A / 97 / 18.3 / T43A / KA324 pic.twitter.com/Bq450M3Fjd
— TransMilenio (@TransMilenio) April 24, 2026
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