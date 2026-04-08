Un bautismo terminó en tragedia en el Reino Unido tras la muerte de Robert Smith, un hombre de 61 años, originario de Brixton, Londres. El hecho ocurrió el 8 de octubre de 2023 en una vivienda ubicada en Slade Road; sin embargo, volvió a la luz pública por una decisión judicial.

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La pastora Cheryl Bartley, de 48 años y residente en Erdington, recientemente, fue señalada como responsable de la muerte porque era la persona que dirigía la ceremonia que fue transmitida en un en vivo por Facebook, según informó la BBC.

Según los informes, Smith participaba en el ritual cuando se produjo una emergencia durante la inmersión en agua. En medio del procedimiento, el hombre presentó dificultades que derivaron en su fallecimiento, pese a los intentos de auxilio realizados por los asistentes en el lugar.

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Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si el procedimiento se realizó bajo condiciones seguras. El caso llamó la atención debido a que el bautismo no se llevó a cabo en un templo, sino en una vivienda particular.

¿Qué pasó con la muerte de Robert Smith en medio de bautizo?

Posteriormente, Bartley fue acusada de homicidio por negligencia grave, un cargo que fue confirmado por el Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS), entidad encargada de liderar el proceso penal en su contra. La investigación busca establecer si hubo fallas en la forma en que se realizó el bautismo o en la reacción ante la emergencia.

El proceso judicial avanzará en las próximas semanas. Bartley deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Birmingham el próximo 14 de mayo, en una audiencia clave para definir el rumbo del caso.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales en la muerte de Smith durante la ceremonia religiosa.

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