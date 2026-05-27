Un incendio consumió gran parte de la vivienda de Hania Orozco, reconocida por haber sido Reina Popular del Carnaval de Barranquilla 2024, dejando pérdidas materiales totales para su familia y momentos de angustia que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.

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La emergencia ocurrió mientras la familia compartía en la casa y, según el relato entregado por la joven barranquillera, las llamas comenzaron dentro de una habitación luego de un problema con una batería que terminó incendiando un colchón. El fuego se expandió rápidamente por varias zonas de la vivienda.

En las grabaciones publicadas por Hania Orozco se observan habitaciones destruidas, muebles calcinados y techos afectados por el incendio. Vecinos y familiares intentaban rescatar algunas pertenencias mientras esperaban la llegada de los organismos de socorro.

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Hania Orozco, exreina del Carnaval de Barranquilla, pide ayuda

La exreina también aseguró que la situación dejó a toda su familia sin pertenencias. “Quedamos con lo que teníamos puesto”, expresó en medio de la emergencia, mientras pedía ayuda a través de redes sociales.

“Mi familia y yo perdimos todo en la casa, absolutamente todo. Ustedes saben que nunca he decidido hacer este tipo de publicaciones, a pesar de todas las cosas que han pasado en el recorrido de mi vida. Pero, de verdad, necesito la ayuda de todos, mi familia y yo perdimos todo. Hasta la ropa, quedaron con lo que tienen puesto, literal”, indicó la modelo.

Uno de los momentos que más llamó la atención en los videos fue la reacción de la madre de la joven, quien observaba cómo las llamas destruían buena parte del inmueble. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales y despertaron mensajes de apoyo de seguidores y habitantes de Barranquilla.

“No sé qué hacer, no sé cómo se hace la gestión para donar. Entonces, necesito, por favor, la ayuda de todos. Créanme que no es por generar lástima, más que por mí, por mi familia. Se los agradecería, de verdad”, agregó Orozco.

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