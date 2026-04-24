Las autoridades de Cali confirmaron un grave atentado terrorista perpetrado este viernes contra el Cantón Militar Pichincha. Un bus cargado con material explosivo fue detonado justo frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, según replicó Blu Radio.

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El ataque se produjo en el sur de la ciudad, donde la onda explosiva generó pánico entre los ciudadanos. Según reportes iniciales, el vehículo fue estacionado cerca del muro perimetral antes de ser activado de manera remota.

Respecto a las acciones inmediatas, la Tercera División emitió un pronunciamiento oficial para detallar la situación actual en la zona afectada. La institución informó sobre el despliegue técnico necesario para asegurar el área y proteger a las personas.

“En cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos. Unidades del Ejército mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector”, indicó la Tercera División.

La fuerte detonación causó daños considerables en fachadas y ventanales de viviendas y edificaciones residenciales que colindan con la unidad militar. Afortunadamente, los informes preliminares señalan que no hubo militares heridos ni víctimas fatales entre la población civil.

Autoridades confirman atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha, en el sur de Cali. Un bus cargado con explosivos fue activado frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército. Por ahora no se reportan víctimas. #MañanasBLU pic.twitter.com/jNfpNkgoiB — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 24, 2026

Actualmente, unidades de socorro y la Policía Metropolitana de Cali trabajan en el sitio evaluando los daños materiales. El personal especializado continúa con las investigaciones técnicas para dar con los responsables intelectuales de este atentado terrorista.

¿Dónde queda el Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada en Cali?

El Cantón Militar Pichincha, sede principal de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, se localiza en el sur de Cali. Su ubicación exacta es la Calle 5 con Carrera 83, en el barrio Nápoles de la capital vallecaucana.

Esta guarnición militar es un punto estratégico para la seguridad del suroccidente colombiano. Se encuentra situada cerca de importantes vías de acceso y zonas residenciales, lo que la convierte en una referencia geográfica clave para los caleños.

Las instalaciones ocupan un terreno extenso que limita con sectores como Los Chorros y la zona de ladera. Debido a su magnitud, el cantón alberga diferentes batallones y dependencias administrativas encargadas de la seguridad en el Valle del Cauca.

El cantón ocupa una extensión considerable de terreno y su presencia es vital para la coordinación de operaciones de seguridad en todo el suroccidente del territorio colombiano.

Dentro de sus instalaciones funcionan múltiples unidades tácticas y administrativas. Allí tienen su base batallones dedicados a la infantería, la policía militar y servicios de apoyo esenciales para el mantenimiento del orden público regional.

Para los ciudadanos que requieren hacer trámites, el acceso principal es fácilmente identificable sobre la Avenida Pasoancho y la mencionada Calle 5. La cercanía con la terminal de transporte masivo facilita el desplazamiento de los usuarios.

El entorno del cantón ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, integrándose al tejido urbano de la capital vallecaucana. Actualmente, se considera un punto de referencia geográfico y de seguridad para los habitantes del sur caleño.

Para llegar al sitio, la referencia más clara es la estación del MIO Capri, que se encuentra a pocas cuadras de distancia. Esta conectividad permite que tanto personal militar como civiles accedan fácilmente a sus servicios institucionales.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: