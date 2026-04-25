Un violento hecho ocurrido en el barrio El Salitre, en Soacha, dejó como saldo una mujer fallecida y otra gravemente herida, tras ser atacadas con arma blanca por un hombre en vía pública.

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De acuerdo con información entregada por las autoridades municipales y reportes conocidos por medios como CityTV y El Tiempo, la víctima mortal fue identificada como Floralba Jiménez, de 74 años. La mujer caminaba junto a otra ciudadana de 53 años cuando fueron interceptadas por el agresor.

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Según explicó el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, el hombre atacó a las dos mujeres sin mediar palabra.

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“Un habitante de calle atentó contra la vida de estas dos mujeres”, señaló el mandatario en declaraciones a CityTV.

La segunda víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde recibe atención médica especializada. De acuerdo con el reporte inicial, su estado es estable.

Aunque en un primer momento se manejó que el ataque habría sido aleatorio, posteriormente surgió una hipótesis preliminar. Según indicó el alcalde, el hecho podría haberse desencadenado luego de que las mujeres se negaran a darle dinero al agresor.

No obstante, la Policía Nacional de Colombia confirmó a el medio mencionado que las causas exactas aún están en investigación y no se han establecido de manera definitiva.

Tras el ataque, las autoridades llegaron al lugar y lograron la captura del presunto responsable, quien ya se encuentra en proceso de judicialización por el delito de homicidio.

Videos difundidos en redes sociales evidencian los momentos posteriores a la agresión. En las imágenes se observa a una de las víctimas tendida en el suelo mientras ciudadanos intentaban auxiliarla, así como la intervención de la Policía para detener al hombre, quien portaba un arma blanca.

La escena generó momentos de tensión, incluso con intentos de algunos presentes de agredir al señalado atacante.

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El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en el municipio y el manejo de la población habitante de calle. El alcalde Sánchez Perico señaló que existen refugios disponibles para estas personas, pero aclaró que no están obligadas a acudir a estos espacios.

“Se les brinda acompañamiento físico y psicosocial, pero no es obligatorio, lo que dificulta prevenir este tipo de situaciones”, explicó.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos, mientras la comunidad expresa su preocupación ante este nuevo episodio de violencia que enluta a una familia y deja a otra persona luchando por su recuperación.

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