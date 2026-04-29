Este 28 de abril, la Plaza de Bolívar se convirtió en el punto de encuentro de la candidata Sondra Macollins Garvin, quien, en medio de la contienda electoral, llevó a cabo un debate fuera de lo normal.

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Bajo el lema ‘El debate es con la gente’, llevó a cabo una estrategia con la que trató de marcar distancia frente a los encuentros tradicionales entre aspirantes.

Sin moderadores convencionales ni reglas impuestas, la jornada permitió que asistentes formularan preguntas directamente a la aspirante. De acuerdo con Macollins, esta iniciativa surgió como respuesta a la falta de pluralidad en algunos espacios políticos y a la exclusión de candidaturas independientes en escenarios de discusión nacional.

La actividad contó con una puesta en escena diseñada para representar la presencia de otros candidatos presidenciales como Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, con un mensaje que buscó contrastar con los debates tradicionales, donde, asegura, participan siempre los mismos aspirantes.

Macollins logró su candidatura por la vía independiente luego de recoger más de 1.200.000 firmas en distintas regiones del país, cifra con la que logró inscribirse formalmente a la contienda electoral.

En las más recientes mediciones de opinión, su nombre ha empezado a aparecer por encima de figuras con amplia trayectoria política, pese a llevar apenas dos meses en campaña.

La narrativa de la candidata se ha enfocado en representar a “los anónimos”, como denomina a ciudadanos que, asegura, han sido marginados tanto por sectores de derecha como de izquierda tradicional.

“Nos dijeron que era imposible, pero demostramos que sí se puede. Que una mujer independiente, sin maquinaria, puede entrar a esta conversación nacional. Y ahora vamos a demostrar que el poder no está en los mismos de siempre, sino en la gente”, agregó la aspirante presidencial.

La jornada también contó con la participación de su fórmula vicepresidencial Leonardo Karam Helo, empresario y experto en seguridad, quien acompaña la construcción programática de la campaña en temas estratégicos.

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