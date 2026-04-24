Lo que debía ser una discusión sobre un fallo judicial que favoreció a la senadora Angélica Lozano terminó convertida en una “pelea de mercado”. Durante 15 minutos, los micrófonos de Caracol Radio fueron testigos de un intercambio de insultos, interrupciones y ataques personales entre la periodista Vicky Dávila y la congresista de la Alianza Verde, que dejó en segundo plano cualquier análisis jurídico.

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La tensión escaló rápidamente cuando Lozano acusó a Dávila y a la revista Semana de cometer un “sicariato moral” en su contra y en el de su pareja, la exalcaldesa Claudia López. La senadora se refería a una publicación de 2023 sobre supuesta corrupción en el Metro de Bogotá, la cual la justicia desestimó recientemente. La respuesta de Dávila no se hizo esperar: “¿Sicaria? Sicaria usted. ¿No se la pasan diciéndole a todo el mundo cosas horribles en redes sociales?”, disparó la comunicadora, asegurando que ella simplemente publicó la mención de un tercero y no un montaje.

El dardo de “la candidata” Uno de los puntos más álgidos de la discusión fue el uso irónico de la palabra “candidata” por parte de Angélica Lozano hacia Vicky Dávila. La senadora utilizó este término repetidamente para ningunear las explicaciones de la periodista, quien, visiblemente molesta, respondió con dureza: “A mí qué me importa que me diga así… yo sí me siento orgullosa de lo que hice, no como ustedes que son unas morrongas que tiran la piedra y esconden la mano”.

Dávila no se quedó ahí y arremetió contra la carrera política de Lozano y López, tildándolas de “cínicas, descaradas y politiqueras”, además de acusarlas de haber hecho su carrera al lado de personajes cuestionables para luego negarlos. “Para que se remuerda la lengua, decidí que vuelvo a mi oficio”, sentenció Dávila, defendiendo su decisión de retomar el periodismo tras su paso por la arena política.

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Justicia tardía y “edición maliciosa” Por su parte, Angélica Lozano mantuvo su postura de que el daño moral causado es “irreparable”. Para la senadora, no se trató de un error periodístico, sino de una “edición maliciosa” que la Fiscalía y la Corte ya aclararon al determinar que el hecho corrupto nunca existió. “Este país necesita periodistas serios que no hagan montajes”, recalcó Lozano, señalando que incluso después de que las fuentes se retractaran, el medio siguió republicando la información falsa.

A pesar de los intentos de periodistas como Félix de Bedout y Juan Diego Alvira por retomar el control de la mesa y hacer preguntas de fondo, la animadversión entre ambas mujeres hizo imposible cualquier diálogo civilizado. Al final, más que una aclaración sobre un fallo judicial, la audiencia presenció un nuevo capítulo de la profunda fractura personal y política que separa a estas dos figuras, quienes cerraron el micrófono tratándose de “cobardes” y “descaradas”.

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