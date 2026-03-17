Lo que prometía ser un idilio frente al mar Caribe se transformó en una pesadilla logística y emocional para una pareja de extranjeros en Santa Marta. Según denunciaron los afectados a través de redes sociales, el hotel Wyndham Residence Santa Marta Aluna Beach canceló la recepción de su boda apenas 24 horas antes de la ceremonia, a pesar de tener todos los servicios contratados y pagados.

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La novia, de nacionalidad chilena, compartió un video visiblemente afectada donde relató la magnitud del inconveniente ocurrido el pasado 26 de febrero (la boda iba a ser el 27 de febrero). El evento no solo representaba la unión de la pareja, sino el reencuentro de familiares y amigos que viajaron desde puntos geográficos remotos para asistir al compromiso en la capital del Magdalena.

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“Juntamos a nuestros amigos, familiares, de diferentes países; tenemos amigos que son de Dubái, Indonesia, China, Canadá, India”, explicó la mujer entre lágrimas.

La frustración de los contrayentes radica en que, según su testimonio, no recibieron una explicación clara por parte de la administración del hotel ni una alternativa para reprogramar el evento en el corto plazo.

Por su parte, el novio, de origen mexicano, enfatizó que el cumplimiento financiero por parte de ellos fue total. Sin embargo, tras la notificación de la cancelación, la devolución de los recursos se ha convertido en otro punto de conflicto.

Pago total: el novio asegura que el evento estaba cancelado al 100 %.

Hospedaje: los invitados se encontraban alojados en el mismo hotel por recomendación de la pareja.

Respuesta: según el denunciante, “nadie quiere regresar el dinero” tras la anulación del contrato.

Aunque hasta el momento se desconocen las razones técnicas o administrativas que llevaron al Hotel Alunay a tomar esta decisión de última hora, el caso ya escaló a las plataformas digitales. Usuarios en redes sociales han cuestionado severamente la gestión del establecimiento, señalando que este tipo de incidentes afectan la reputación de Santa Marta como destino internacional para el turismo de bodas.

¿Qué dijo el hotel Wyndham Residence Santa Marta Aluna Beach, tras la cancelación de la boda?

Luego de que se hiciera público el incidente que puso en riesgo la boda de una pareja de extranjeros en Santa Marta, el hotel Wyndham Residence Santa Marta Aluna Beach emitió un pronunciamiento oficial para aclarar su postura frente a los hechos.

A través de un comunicado, la administración del hotel informó que se encuentra adelantando gestiones internas para abordar lo sucedido. Según la entidad, su enfoque actual se centra en el acompañamiento a los afectados y en la identificación de responsabilidades externas.

“Nos encontramos tomando las acciones pertinentes para brindar todo el apoyo necesario a los novios, así como para contribuir a que dicho tercero asuma plena responsabilidad”, explicó el hotel en su boletín.

Pese al contratiempo inicial en las instalaciones del Wyndham, la agencia organizadora del evento activó un plan de contingencia para evitar la cancelación definitiva del matrimonio. En cuestión de pocas horas, lograron gestionar el traslado de la celebración a una nueva locación.

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Gracias a esta maniobra logística, la pareja pudo concretar la ceremonia y formalizar su unión, cumpliendo con el itinerario previsto a pesar de la incertidumbre generada durante la jornada.

Si bien la boda se realizó con éxito en el sitio alterno, el episodio marcó el cierre de la estancia de los extranjeros en la capital del Magdalena. Tras finalizar los eventos programados, la pareja ya regresó a su país de origen, dejando atrás el reporte de una experiencia que, aunque se resolvió, generó incomodidad en su momento.

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