Una insólita situación ocurrió en el fútbol de Guatemala, más específicamente en la ciudad de Quetzaltenango, con un jugador del Xelajú MC, de la primera división de ese país.

Uno de los referentes de ese equipo es el delantero Derrikson Quirós, quien ha venido mostrando un gran nivel para que su equipo marche cuarto en la tabla de posiciones con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas.

Sin embargo, este futbolista ha sido protagonista en las últimas horas y no precisamente por sus goles o asistencias al interior del terreno de juego.

Luego de la victoria sobre el Marquense por 4-2 el pasado fin de semana, el jugador invitó a su pareja al terreno de juego porque le tenía una sorpresa. Ante los ojos de todos, estaba decidido a pedirle compromiso a la mujer, quien aceptó muy emocionada. Este fue el momento en el terreno de juego:

Sin embargo, lo que pintaba como una historia de amor terminó con decepción y tristeza… apenas tres días después.

El miércoles siguiente al compromiso, el mismo jugador compartió un texto en las historias de sus redes sociales asegurando que esa relación, y claramente el compromiso, terminó, sin dar muchas explicaciones al respecto.

“Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez“, escribió el futbolista.

Y agregó: “No voy a hablar mal de nadie ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí”.

De esta manera, así terminó un compromiso que, quizá, nunca comenzó. Lo cierto es que esto le sirvió como trampolín emocional al delantero, puesto que justo después de esa situación, se reportó con gol en la victoria de su equipo 2-1 sobre el Mixco en la octava fecha del campeonato.

