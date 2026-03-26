En Maryland, Estados Unidos, varios trabajadores hispanos se encontraban realizando labores de construcción y remodelación en una vivienda cuando agentes migratorios llegaron al lugar.

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Testigos aseguran que la persona que los contrató habría llamado a las autoridades, lo que derivó en la intervención oficial y provocó gran tensión entre los presentes.

La situación se difundió rápidamente a través de un video en redes sociales, el cual se volvió viral y desató preocupación dentro de la comunidad inmigrante. Las imágenes muestran la llegada de los agentes y la reacción de los trabajadores, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre los hechos.

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Reacciones al caso de mujer que le mandó ICE a trabajadores latinos en Estados Unidos

El material desató opiniones y relatos sobre situaciones similares, reflejando la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes frente a conflictos laborales y posibles abusos.

“Todo en la vida se paga, amigos. La justicia es más dura para ella” y “A esa mujer se le va a caer la casa… eso no se hace y menos con la necesidad de otras personas”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua