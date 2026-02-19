Un video inédito, obtenido El Tiempo y que ya circula en redes, ha puesto al descubierto el infierno que viven cientos de colombianos en centros de detención del servicio de inmigración (ICE) en Estados Unidos. La situación, que se concentra en la prisión de Jackson Parish, Luisiana, ha sido calificada por familiares y víctimas como una verdadera pesadilla humanitaria.

Sigue a PULZO en Discover

La denuncia cobró fuerza nacional tras el testimonio quebrado de la representante a la Cámara Ángela Vergara. Con lágrimas en los ojos, la congresista reveló que su hijo, Rafael, fue detenido “sin justificación” mientras trabajaba y hoy padece cuadros severos de ansiedad y depresión tras las rejas norteamericanas.

Gracias a “recargas” en dólares que hacen las familias desde Colombia para que los detenidos accedan a tablets, se logró grabar un documento audiovisual donde los jóvenes, uno a uno, dicen sus nombres y los días que llevan “sepultados en vida”. Jonathan Alexis Gamboa es uno de ellos: lleva 92 días esperando un vuelo de deportación que nunca llega.

“Nos encontramos en pésimas condiciones de salud, alimentación e higiene. Hay 14 celdas, cada una con más de 100 personas”, relata Jonathan en la grabación, haciendo un llamado desesperado al Gobierno de Gustavo Petro para que active vuelos humanitarios.

Lee También

Este es el video:

🔴🇨🇴🇺🇸EL TIEMPO conoció un video inédito de varios colombianos que están detenidos por ICE en Estados Unidos y fueron trasladados a una prisión ubicada en Luisiana. En la grabación varios hombres afirman que llevan entre 60 y 90 días detenidos esperando su deportación y… pic.twitter.com/yDG15LVF49 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 18, 2026

Rosa Torres, madre de uno de los detenidos, entregó detalles en el citado diario que hielan la sangre sobre el trato que reciben los colombianos:

Alimentación nefasta: Relatan que reciben arroz descompuesto con gusanos y que las comidas, a veces un simple pan con agua, son entregadas a las 11 de la noche.

Tortura del sueño: “No les apagan la luz en toda la noche y les golpean las rejas para que no duerman”, denunció Torres.

Salud en crisis: La falta de higiene ha provocado brotes masivos de bronquitis y otras enfermedades respiratorias que no son atendidas debidamente.

Las familias, que ya suman más de 70 unidas en esta causa, exigen que la Cancillería colombiana intervenga de inmediato. Aseguran que sus hijos no son delincuentes, sino migrantes que hoy enfrentan un castigo físico y psicológico desproporcionado mientras esperan regresar a su país.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.