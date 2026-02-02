Una decisión del Gobierno de España trae una novedad clave para miles de colombianos que trabajan legalmente en ese país. El Ejecutivo español cerró un acuerdo con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1 %, una medida que impacta directamente a quienes devengan el ingreso base en sectores como comercio, servicios, limpieza y atención al público.

En cuánto quedó el salario mínimo en España

Con el ajuste, el salario mínimo en España queda fijado en 1.221 euros brutos mensuales, distribuidos en 14 pagas, lo que representa un incremento de 37 euros al mes y 518 euros adicionales al año, sin que este aumento tenga que tributar en el impuesto sobre la renta (IRPF).

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explicó que el aumento no solo implica más dinero en el ingreso mensual, sino también un cambio estructural en la forma como las empresas aplican el salario mínimo, una práctica que había limitado el impacto real de los incrementos.

🤝 Nuevo acuerdo para subir el Salario Mínimo 📈 1.221€ en 14 pagas.

📊 518€ más al año

‼️ IMPORTANTE: Los complementos salariales no podrán ser absorbidos. Lo explica Yolanda Díaz 👇 pic.twitter.com/GDbKOUmmdb — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) January 30, 2026

Cambios para las empresas españolas

Según detalló la funcionaria, hasta ahora algunas compañías utilizaban los complementos salariales —como los de antigüedad, disponibilidad o peligrosidad— para absorber las subidas del salario mínimo, lo que hacía que, pese al aumento oficial, el trabajador terminara recibiendo prácticamente lo mismo.

Díaz fue enfática en señalar que esa situación llega a su fin con el nuevo acuerdo. A partir de ahora, el salario mínimo se pagará de manera íntegra y los complementos deberán sumarse, sin ser usados como mecanismo para neutralizar la subida.

Como ejemplo, la ministra explicó que trabajadores con salarios base cercanos a 950 euros mensuales, cuyos ingresos se completaban con complementos hasta alcanzar el mínimo legal, verán reflejado el aumento real: recibirán los 1.221 euros del salario mínimo, más los complementos que les correspondan.

De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno español, esta modificación puede traducirse, en términos promedio, en hasta 234 euros adicionales al mes, un incremento que antes, según Díaz, “prácticamente no se notaba” en el bolsillo de los trabajadores.

